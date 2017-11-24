Волочкова призвала помочь сенатору Керимову, обвиняемому во Франции в отмывании денег

Об этом светская львица написала в своем Instagram.

Он назвала Керимова "самой главной любовью своей жизни", но отметила, что их отношения закончились.

"А теперь, когда этот человек оказался в беде, я призываю всех, кто знает Сулеймана, ОКАЗАТЬСЯ НА ЕГО СТОРОНЕ! Потому что Сулейман этого достоин! Он сделал многое для своей Родины! России! <…> Давайте поможем вместе! Кто чем может! (Орфография и пунктуация автора сохранена —прим.ред.)" — написала балерина.

О какой именно помощи идет речь, Волочкова не уточнила. При этом отметила, что ее "призывали отказаться от комментариев", но она не смогла "остаться безучастной". Балерина, в свою очередь, будет помогать "просто молитвами", пишет znak.com.

Олигарха задержали французские полицейские поздно вечером 20 ноября в аэропорту Ниццы. Керимова отпустили под залог 5 млн евро. Ему запрещено покидать Францию и необходимо несколько раз в неделю приходить в полицию.

Факт

Широкое освещение в СМИ получило ДТП, в которое господин Керимов попал в Ницце в ноябре 2006 года. Управляя Ferrari Enzo, бизнесмен на огромной скорости врезался в дерево. Сидевший за рулем олигарх получил тяжелейшие травмы и ожоги и был срочно доставлен на вертолете в марсельский ожоговый центр, где был на лечении полтора месяца. Сообщалось, что с ним в машине находилась телеведущая Тина Канделаки.

Полиция Ниццы заявила, что в Ferrari, на котором разбился московский миллиардер и депутат Госдумы (на то время, — прим.ред.) Сулейман Керимов, находилась именно Канделаки. И что мадам Канделаки сбежала из французского госпиталя, куда ее доставили после аварии, бросив раненого друга, писала "Жизнь".

Справка

Миллиардер и член Совета Федерации Сулейман Керимов в 2017 году с состоянием в $6,3 млрд стал 21-м в списке богатейших бизнесменов РФ журнала Forbes, пишет "Коммерсантъ".

Помимо бизнеса участвует в политике. В 1999 и 2003 годах избирался в Госдуму от блока Жириновского и ЛДПР. В апреле 2007 года перешел в "Единую Россию". С февраля 2008 года является сенатором от народного собрания Дагестана.

С января 2011 до декабря 2016 года Сулейман Керимов был владельцем футбольного клуба "Анжи" (Махачкала). При нем клуб приобрел таких известных игроков, как Юрий Жирков ("Челси", Лондон), Роберто Карлос ("Коринтианс", Сан-Паулу), Самуэль Это’О ("Интернационале", Милан).

Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (за большой вклад в развитие российского парламентаризма и активную законотворческую деятельность). Кандидат экономических наук, тема диссертации — "Роль транснациональных корпораций в реализации индустриальной политики развитых стран". Женат, трое детей: сын и две дочери.