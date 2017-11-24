Волочкова призвала помочь сенатору Керимову, обвиняемому во Франции в отмывании денег

Балерина Анастасия Волочкова призвала общественность помочь российскому сенатору Сулейману Керимову, которому во Франции предъявлено обвинение в отмывании денег, отягченном уклонением от уплаты налогов.
Об этом светская львица написала в своем Instagram.
Он назвала Керимова "самой главной любовью своей жизни", но отметила, что их отношения закончились.
"А теперь, когда этот человек оказался в беде, я призываю всех, кто знает Сулеймана, ОКАЗАТЬСЯ НА ЕГО СТОРОНЕ! Потому что Сулейман этого достоин! Он сделал многое для своей Родины! России! <…> Давайте поможем вместе! Кто чем может! (Орфография и пунктуация автора сохранена —прим.ред.)" — написала балерина.
Мои дорогие. У кого сохранилась душа... Вопрос касается самой главной любви моей жизни.. Сулеймана Керимова.. Я никогда не называла имени этого человека.. Даже в книге, написанной мною 7 лет назад, я назвала его ГОСПОДИН С.... Много любви нас связывало на протяжении трех лет.. Все это было тайно и скрыто.. Потому что счастье любит тишину... Так и было. И это было так КРАСИВО! Признаюсь искренне в том, что я никого не любила в этой жизни,как Сулеймана.. И не полюбила до сих пор...И я знаю, что он меня любил...Это Человек, который научил меня ЛЮБИТЬ!🙏🏻 МУЖЧИНА, который стал для меня ИДЕАЛОМ! Мужества, чести, достоинства, радости, умения делать женщину счастливой! А сколько было тех, кто мешал нашему счастью!!!! Потому что ЕГО не прощают.. Не смотря на то, что после моего выхода из этих отношений.., в моей жизни произошла череда множества неудач и трений... Я могу сказать, что я оправдывала Сулеймана в том, что он все эти противодействия осуществляет, любя меня.. И не обижалась.. Предполагая, что эти действия совершены НЕ ЕГО РУКАМИ..😔 А теперь, когда этот человек оказался в беде.., я призываю всех, кто знает Сулеймана, ОКАЗАТЬСЯ НА ЕГО СТОРОНЕ! Потому что Сулейман этого достоин! Он сделал многое для своей Родины! России! А это фото было сделано в Дербенте... И взгляните! На дереве лицо.... Давайте поможем вместе! Кто чем может! МЕНЯ ПРИЗЫВАЛИ ОТКАЗЫВАТЬСЯ ОТ КОММЕНТАРИЕВ.... Потому что не однозначная ситуация.. Но. Я не могу оставаться безучастной, потому что тема касается Мужчины, которого я любила и люблю. Если Вы со мной-помогите Сулейману... Я -просто молитвами могу помочь. .. #анастасияволочкова #сулейманкеримов
О какой именно помощи идет речь, Волочкова не уточнила. При этом отметила, что ее "призывали отказаться от комментариев", но она не смогла "остаться безучастной". Балерина, в свою очередь, будет помогать "просто молитвами", пишет znak.com.
Олигарха задержали французские полицейские поздно вечером 20 ноября в аэропорту Ниццы. Керимова отпустили под залог 5 млн евро. Ему запрещено покидать Францию и необходимо несколько раз в неделю приходить в полицию.
Факт
Широкое освещение в СМИ получило ДТП, в которое господин Керимов попал в Ницце в ноябре 2006 года. Управляя Ferrari Enzo, бизнесмен на огромной скорости врезался в дерево. Сидевший за рулем олигарх получил тяжелейшие травмы и ожоги и был срочно доставлен на вертолете в марсельский ожоговый центр, где был на лечении полтора месяца. Сообщалось, что с ним в машине находилась телеведущая Тина Канделаки.
Полиция Ниццы заявила, что в Ferrari, на котором разбился московский миллиардер и депутат Госдумы (на то время, — прим.ред.) Сулейман Керимов, находилась именно Канделаки. И что мадам Канделаки сбежала из французского госпиталя, куда ее доставили после аварии, бросив раненого друга, писала "Жизнь".
Справка
Миллиардер и член Совета Федерации Сулейман Керимов в 2017 году с состоянием в $6,3 млрд стал 21-м в списке богатейших бизнесменов РФ журнала Forbes, пишет "Коммерсантъ".
Помимо бизнеса участвует в политике. В 1999 и 2003 годах избирался в Госдуму от блока Жириновского и ЛДПР. В апреле 2007 года перешел в "Единую Россию". С февраля 2008 года является сенатором от народного собрания Дагестана.
С января 2011 до декабря 2016 года Сулейман Керимов был владельцем футбольного клуба "Анжи" (Махачкала). При нем клуб приобрел таких известных игроков, как Юрий Жирков ("Челси", Лондон), Роберто Карлос ("Коринтианс", Сан-Паулу), Самуэль Это’О ("Интернационале", Милан).
Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (за большой вклад в развитие российского парламентаризма и активную законотворческую деятельность). Кандидат экономических наук, тема диссертации — "Роль транснациональных корпораций в реализации индустриальной политики развитых стран". Женат, трое детей: сын и две дочери.
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