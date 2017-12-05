Российский сенатор ввез во Францию "в чемоданах" до 750 млн евро

По его словам, Керимовым было нелегально ввезено во Францию от 500 до 750 млн евро, сообщает 20 minutes. Отмывание этих сумм, в частности, происходило за счет покупки недвижимости по заниженной стоимости на подставных лиц.

Деньги перевозились как наличными (в чемоданах), так и в безналичной форме.

Следствие было начато в 2014 году. В настоящее время уголовные дела открыты против более 10 человек, в их числе — Сулейман Керимов. Целью операции была не, собственно, покупка недвижимости, подчеркнул прокурор, а именно легализация средств. Прокурор высказал недоумение тем, что TRACEFIN — специальный орган, призванный отслеживать сомнительные денежные потоки, проявляет так мало активности на Лазурном Берегу, пишет bfm.ru.

Эксперты уверены, что такие заявления прокуратурой во Франции просто так не делаются.

Александр Трещев,

полномочный представитель Адвокатской палаты Европейского союза в России:

— Прокуратура никогда не будет говорить раньше того, когда не будет обладать совокупностью неопровержимых доказательств, которые позволят им продолжать расследование и направлять материалы в суд. В отличие от других стран, во Франции это очень все серьезно, поэтому думаю, что для Керимова начинаются не самые простые времена с учетом того, что это дело было открыто, как говорят там, раньше, потому что, прежде чем кого-то задержать, конечно же, собираются кропотливые факты, доказательства. Странно, конечно, когда прокурор называет примерную сумму, говоря о том, что были в наличной и безналичной форме — это не так все просто. Но, видимо, есть какие-то показания других лиц, которые начали сотрудничать со следствием, поэтому я думаю, что Керимову нужно готовиться к затяжной борьбе для того, чтобы ему можно было рассчитывать на непредвзятое, объективное расследование. Потому что все равно политический фактор имеет место быть. Я не хочу его утяжеловесить, но все это имеет значение, поэтому, конечно, он должен быть на шаг впереди, или его защитники обосновывать свою позицию.

Валерий Соловей, профессор МГИМО, доктор исторических наук: "...А вообще начнутся закулисные переговоры. Боятся, что Керимов, чтобы облегчить свою участь, пойдет на сделку со следствием. Он расскажет французскому следствию, назовет тех чиновников из РФ, которые анонимно, в обход санкций, приобретали и продолжают приобретать собственность во Франции и в Монако".

Статья французского УК 324-2 "Отмывание в составе организованной банды" расценивается как тяжелое преступление и предусматривает до десяти лет заключения и до 750 000 евро штрафа. Если для отмывания использовалось юридическое лицо, то штраф увеличивается до 1 850 000. Кроме того, виновные должны возместить неуплаченные налоги плюс проценты на них, а также штраф, который определяется судом, что на практике удваивает сумму.

5 декабря Апелляционный суд города Экс-ан-Прованс должен рассмотреть иск прокуратуры, которая возражает против помещения Керимова под домашний арест и требует отправить его в тюрьму.

Справка

Миллиардер и член Совета Федерации Сулейман Керимов в 2017 году с состоянием в $6,3 млрд стал 21-м в списке богатейших бизнесменов РФ журнала Forbes, пишет "Коммерсонтъ".

Помимо бизнеса участвует в политике. В 1999 и 2003 годах избирался в Госдуму от блока Жириновского и ЛДПР. В апреле 2007 года перешел в "Единую Россию". С февраля 2008 года является сенатором от народного собрания Дагестана.

С января 2011 до декабря 2016 года Сулейман Керимов был владельцем футбольного клуба "Анжи" (Махачкала). При нем клуб приобрел таких известных игроков, как Юрий Жирков ("Челси", Лондон), Роберто Карлос ("Коринтианс", Сан-Паулу), Самуэль Это’О ("Интернационале", Милан).

Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (за большой вклад в развитие российского парламентаризма и активную законотворческую деятельность). Кандидат экономических наук, тема диссертации — "Роль транснациональных корпораций в реализации индустриальной политики развитых стран". Женат, трое детей: сын и две дочери.

Факт

Широкое освещение в СМИ получило ДТП, в которое господин Керимов попал в Ницце в ноябре 2006 года. Управляя Ferrari Enzo, бизнесмен на огромной скорости врезался в дерево. Сидевший за рулем олигарх получил тяжелейшие травмы и ожоги и был срочно доставлен на вертолете в марсельский ожоговый центр, где был на лечении полтора месяца. Сообщалось, что с ним в машине находилась телеведущая Тина Канделаки.

Полиция Ниццы заявила, что в Ferrari, на котором разбился московский миллиардер и депутат Госдумы (на то время, — прим.ред.) Сулейман Керимов, находилась именно Канделаки. И что мадам Канделаки сбежала из французского госпиталя, куда ее доставили после аварии, бросив раненого друга, писала "Жизнь".