Алтайский вахтовик обокрал старушку на четверть миллиона и зарыл добычу в сугроб

Потерпевшая обратилась за помощью в линейный отдел полиции на станции Барабинск в Новосибирской области. Жительница Тобольска пожаловалась, что в пассажирском поезде "Новый Уренгой—Новосибирск" у нее украли сумку с вещами, деньгами и ценностями.

Нашлись свидетельницы, которые видели, как перед станцией Татарской из полукупе, в котором ехала потерпевшая, выходил мужчина с сумкой. Женщины описали подозреваемого. Эту информацию отправили полицейским в линейный отдел Татарской. Там по ориентировке на вокзале задержали похожего по приметам человека.

Им оказался житель Алтайского края, который возвращался с вахты домой и ждал на вокзале поезда до Славгорода. Во время допроса подозреваемый признался, что спрятал свою добычу в снегу.

Как оказалось, похититель даже не успел заглянуть в украденную сумку до того, как ее извлекли из сугроба полицейские. Вахтовик был очень удивлен, когда на его глазах из сумки извлекли крупную сумму денег и золото.