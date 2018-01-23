Алтайский вахтовик обокрал старушку на четверть миллиона и зарыл добычу в сугроб

Возвращавшийся с заработков из Ханты-Мансийскго округа 37-летний житель Алтайского края обокрал в поезде 70-летнюю пассажирку. Вахтовик украл у пенсионерки сумку, в которой были 190 тысяч рублей, золотые украшения, банковские карты, документы и личные вещи. Всего ущерб составил 245 тысяч рублей, сообщает транспортная полиция.
Потерпевшая обратилась за помощью в линейный отдел полиции на станции Барабинск в Новосибирской области. Жительница Тобольска пожаловалась, что в пассажирском поезде "Новый Уренгой—Новосибирск" у нее украли сумку с вещами, деньгами и ценностями.
Нашлись свидетельницы, которые видели, как перед станцией Татарской из полукупе, в котором ехала потерпевшая, выходил мужчина с сумкой. Женщины описали подозреваемого. Эту информацию отправили полицейским в линейный отдел Татарской. Там по ориентировке на вокзале задержали похожего по приметам человека.
Им оказался житель Алтайского края, который возвращался с вахты домой и ждал на вокзале поезда до Славгорода. Во время допроса подозреваемый признался, что спрятал свою добычу в снегу.
Как оказалось, похититель даже не успел заглянуть в украденную сумку до того, как ее извлекли из сугроба полицейские. Вахтовик был очень удивлен, когда на его глазах из сумки извлекли крупную сумму денег и золото.
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