В Алтайском крае мужчина украл корову и жестоко убил на окраине села

По предварительной информации, в селе Верх Катунское ранее судимый 34-летний местный житель проник на усадьбу односельчанки. Там он украл корову. Мужчина увел животное на веревке на окраину села и забил на мясо. Сотрудники полиции обнаружили место забоя и останки убитого животного.

Полицейские возбудили уголовное дело. Предварительная сумма ущерба составляет около 50 тыс. рублей.