В Алтайском крае мужчина украл корову и жестоко убил на окраине села

Вчера, 18:43.
Происшествия

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в краже коровы, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Сельское хозяйство. Корова.
Сельское хозяйство. Корова. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

По предварительной информации, в селе Верх Катунское ранее судимый 34-летний местный житель проник на усадьбу односельчанки. Там он украл корову. Мужчина увел животное на веревке на окраину села и забил на мясо. Сотрудники полиции обнаружили место забоя и останки убитого животного.

Полицейские возбудили уголовное дело. Предварительная сумма ущерба составляет около 50 тыс. рублей.

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