На Алтае мужчина украл аккумулятор, но так и не смог ничего с ним сделать

Сегодня, 10:24.
Происшествия

Полицейские Михайловского района задержали 51-летнего мужчину, который еще в сентябре прошлого года украл аккумулятор из автомастерской, сообщает главное управление МВД по Алтайскому краю. 

Кража из автомобиля.
Кража из автомобиля. Фото: 22.мвд.рф.

Как сообщает полиция, еще четыре месяца назад мучжина забрался в мастерскую, где из УАЗа вытащил аккумулятор.

Сумма материального ущерба, причиненного автовладельцу, составила около 5 тыс. рублей. Свою вину подозреваемый отрицать не стал и признался в краже.

Похищенный аккумулятор сотрудники полиции обнаружили и изъяли по месту жительства мужчины. Имущество вернули собственнику.

Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ - кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище. По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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