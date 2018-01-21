На Алтае мужчина украл аккумулятор, но так и не смог ничего с ним сделать

Полицейские Михайловского района задержали 51-летнего мужчину, который еще в сентябре прошлого года украл аккумулятор из автомастерской, сообщает главное управление МВД по Алтайскому краю.
Как сообщает полиция, еще четыре месяца назад мучжина забрался в мастерскую, где из УАЗа вытащил аккумулятор.
Сумма материального ущерба, причиненного автовладельцу, составила около 5 тыс. рублей. Свою вину подозреваемый отрицать не стал и признался в краже.
Похищенный аккумулятор сотрудники полиции обнаружили и изъяли по месту жительства мужчины. Имущество вернули собственнику.
Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ - кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище. По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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