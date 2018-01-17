В Алтайском крае девушка представилась медиком и обокрала пенсионерку

Кража. Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю. Кража. Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю. Кража. Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю.

Днем 14 января 69-летняя жительница Славгорода пустила в свою квартиру неизвестную девушку. Незнакомка представилась медиком, измерила женщине давление ее аппаратом и спросила, какие таблетки принимает пенсионерка. Подозреваемая нашла лекарства в шкафу, а потом принесла из кухни воды, чтобы запить таблетки. После этого незнакомка быстро ушла из чужой квартиры.

Пенсионерка заметила, что после визита незнакомки из кошелька исчезли пять тысяч рублей, а из кухни и другой комнаты — сковородка и плед.

Подозреваемой оказалась жительница Камня-на-Оби, которая приехала в гости к родственникам. Девушка признала свою вину и рассказала, что успела потратить деньги. Другие похищенные вещи изъяли и вернули потерпевшей.

Полицейские возбудили уголовное дело.