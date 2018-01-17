В Алтайском крае девушка представилась медиком и обокрала пенсионерку

В Славгороде задержали 20-летнюю девушку, которая обокрала пенсионерку. Подозреваемая похитила пять тысяч рублей, сковородку и плед, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
Днем 14 января 69-летняя жительница Славгорода пустила в свою квартиру неизвестную девушку. Незнакомка представилась медиком, измерила женщине давление ее аппаратом и спросила, какие таблетки принимает пенсионерка. Подозреваемая нашла лекарства в шкафу, а потом принесла из кухни воды, чтобы запить таблетки. После этого незнакомка быстро ушла из чужой квартиры.
Пенсионерка заметила, что после визита незнакомки из кошелька исчезли пять тысяч рублей, а из кухни и другой комнаты — сковородка и плед.
Подозреваемой оказалась жительница Камня-на-Оби, которая приехала в гости к родственникам. Девушка признала свою вину и рассказала, что успела потратить деньги. Другие похищенные вещи изъяли и вернули потерпевшей.
Полицейские возбудили уголовное дело.
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