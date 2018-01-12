В Москве домработница со стажем сделала уборку и пропала с более $230 тысяч

Домработница похитила 236 тысяч долларов из сейфа в московской квартире, где на протяжении шести лет проводила уборку, сообщает РИА Новости.
Женщина тайно изготовила ключ от сейфа, а последний раз сделала уборку в декабре 2017 года. Хозяйка квартиры обнаружила пропажу денег только после новогодних праздников. Ее адвокат заявил о краже в полицию. По заявлению проводится проверка.
10 января сообщалось, что неизвестный проник в здание Министерства сельского хозяйства России и вскрыл пустой сейф в кабинете замруководителя Россельхознадзора Светланы Алексеевой. Он по строительным лесам поднялся на нужный этаж, через окно проник в кабинет. Не найдя никаких ценностей, вор скрылся, пишет Lenta.ru.
Уважаемые читатели! Система комментирования выключается на ночь с 01.00 барнаульского времени (+4мск) и включается в 7.00.