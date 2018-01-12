В Москве домработница со стажем сделала уборку и пропала с более $230 тысяч

Вчера, 21:21.
Происшествия

Домработница похитила 236 тысяч долларов из сейфа в московской квартире, где на протяжении шести лет проводила уборку, сообщает РИА Новости.

Ведро, таз.
Ведро, таз. Фото: СС0.

Женщина тайно изготовила ключ от сейфа, а последний раз сделала уборку в декабре 2017 года. Хозяйка квартиры обнаружила пропажу денег только после новогодних праздников. Ее адвокат заявил о краже в полицию. По заявлению проводится проверка.

10 января сообщалось, что неизвестный проник в здание Министерства сельского хозяйства России и вскрыл пустой сейф в кабинете замруководителя Россельхознадзора Светланы Алексеевой. Он по строительным лесам поднялся на нужный этаж, через окно проник в кабинет. Не найдя никаких ценностей, вор скрылся, пишет Lenta.ru.

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