В Москве домработница со стажем сделала уборку и пропала с более $230 тысяч

Женщина тайно изготовила ключ от сейфа, а последний раз сделала уборку в декабре 2017 года. Хозяйка квартиры обнаружила пропажу денег только после новогодних праздников. Ее адвокат заявил о краже в полицию. По заявлению проводится проверка.

10 января сообщалось, что неизвестный проник в здание Министерства сельского хозяйства России и вскрыл пустой сейф в кабинете замруководителя Россельхознадзора Светланы Алексеевой. Он по строительным лесам поднялся на нужный этаж, через окно проник в кабинет. Не найдя никаких ценностей, вор скрылся, пишет Lenta.ru.