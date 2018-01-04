На Алтае сын обокрал мать после пьянки

Жительница Чойского района обратилась в полицию с заявлением о краже двух сотовых телефонов и планшета. Вещи пропали после алкогольных посиделок с родственниками. Выяснилось, что вещи украл ее собственный сын, сообщает ГУ МВД по Республике Алтай.
Накануне кражи в гостях у потерпевшей находились ее родственники, с которыми она распивала спиртные напитки. Воспользовавшись тем, что женщина уснула, ее ранее судимый 20-летний сын вынес два сотовых телефона и планшетный компьютер, после чего скрылся. Утром, обнаружив пропажу имущества, потерпевшая попыталась самостоятельно найти похищенное, но поиски не увенчались успехом. Спустя сутки женщина решила обратиться за помощью к сотрудникам полиции.
Подозреваемого задержали в Горно-Алтайске и доставили в пункт полиции, где он признался в содеянном. Похищенное он собирался продать, но не успел.
Сумма причиненного ущерба составила более 5 500 рублей. Решается вопрос о возбуждении по данному факту уголовного дела.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.