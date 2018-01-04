На Алтае сын обокрал мать после пьянки

Накануне кражи в гостях у потерпевшей находились ее родственники, с которыми она распивала спиртные напитки. Воспользовавшись тем, что женщина уснула, ее ранее судимый 20-летний сын вынес два сотовых телефона и планшетный компьютер, после чего скрылся. Утром, обнаружив пропажу имущества, потерпевшая попыталась самостоятельно найти похищенное, но поиски не увенчались успехом. Спустя сутки женщина решила обратиться за помощью к сотрудникам полиции.

Подозреваемого задержали в Горно-Алтайске и доставили в пункт полиции, где он признался в содеянном. Похищенное он собирался продать, но не успел.

Сумма причиненного ущерба составила более 5 500 рублей. Решается вопрос о возбуждении по данному факту уголовного дела.