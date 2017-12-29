В Алтайском крае две женщины помогли воришке унести домой украденный унитаз

В Немецком национальном районе полицейские задержали мужчину и двух женщин, которых подозревают в краже, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
Украденное. Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю.
Украденное. Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю.
Украденное. Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю.
Украденное. Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю.
Украденное. Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю.
Украденное. Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю.
По предварительной информации, в конце декабря в селе Николаевка 33-летний мужчина проник в складское помещение. Оттуда он украл унитаз, телевизор, холодильник, провода, бойлер, пылесос, стол, и другие вещи. Похищенное мужчина унес через дверь, которую открыл изнутри. Сумма ущерба составила около 30 тыс. рублей.
Полицейские нашли украденное в доме мужчины. Также они предварительно выяснили, что сестра и сожительница помогли унести похищенное злоумышленнику.
Похищенное изъяли и вернули хозяину. Полицейские возбудили уголовное дело.
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