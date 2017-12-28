На Алтае женщина с помощью знакомых украла сруб бани из ограды сельчанина

Сегодня, 10:02.
Происшествия

В селе Манжерок Республики Алтай у местного жителя похитили сруб бани, который стоял на участке, сообщает ГУ МВД по Республике Алтай.

Баня.
Баня. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Мужчина позвонил в полицию и рассказал, что из его ограды неизвестные украли сруб бани. Сумма ущерба составила 50 тыс. рублей.

Полицейские нашли подозреваемую. Ей оказалась 29-летняя сельчанка. Женщина рассказала, что на чужом участке долго никого не было, поэтому она решила взять сруб бани себе. Подозреваемая наняла двух местных жителей, которые разобрали строение и перенесли на ее участок.

Украденный сруб вернули хозяину. Полицейские проводят проверку.

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