На Алтае женщина с помощью знакомых украла сруб бани из ограды сельчанина

В селе Манжерок Республики Алтай у местного жителя похитили сруб бани, который стоял на участке, сообщает ГУ МВД по Республике Алтай.
Мужчина позвонил в полицию и рассказал, что из его ограды неизвестные украли сруб бани. Сумма ущерба составила 50 тыс. рублей.
Полицейские нашли подозреваемую. Ей оказалась 29-летняя сельчанка. Женщина рассказала, что на чужом участке долго никого не было, поэтому она решила взять сруб бани себе. Подозреваемая наняла двух местных жителей, которые разобрали строение и перенесли на ее участок.
Украденный сруб вернули хозяину. Полицейские проводят проверку.
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