На Алтае женщина с помощью знакомых украла сруб бани из ограды сельчанина

Мужчина позвонил в полицию и рассказал, что из его ограды неизвестные украли сруб бани. Сумма ущерба составила 50 тыс. рублей.

Полицейские нашли подозреваемую. Ей оказалась 29-летняя сельчанка. Женщина рассказала, что на чужом участке долго никого не было, поэтому она решила взять сруб бани себе. Подозреваемая наняла двух местных жителей, которые разобрали строение и перенесли на ее участок.

Украденный сруб вернули хозяину. Полицейские проводят проверку.