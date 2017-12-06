Алтайские Бонни и Клайд: в Барнауле пара совершила больше 30 краж из гаражей

В Барнауле задержали злоумышленников, которые совершили больше 30 краж из гаражей, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
Злоумышленники выбирали случайные гаражи, обращая внимание на следы колес перед дверями. Для подозреваемых было важно, чтобы внутри находились ценности.
В полицию поступило много заявлений от пострадавших в сентябре и ноябре. Барнаульцы оставляли машины в гараже, а утром находили их взломанными. Кроме того, пропадали инструменты, колеса и аккумуляторы.
Злоумышленников задержали на месте преступления. Ими оказались ранее судимый 31-летний мужчина и 54-летняя женщина. Похищенные вещи обвиняемые хранили в своем гараже, а потом продавали. Злоумышленники рассказали, что им были нужны деньги.
Полицейские возбудили уголовное дело. Злоумышленникам грозит лишение свободы до пяти лет.
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