Алтайские Бонни и Клайд: в Барнауле пара совершила больше 30 краж из гаражей

Сегодня, 21:40.
Происшествия

В Барнауле задержали злоумышленников, которые совершили больше 30 краж из гаражей, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

В Барнауле парочка совершила больше 30 краж из гаражей. Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю.
В Барнауле парочка совершила больше 30 краж из гаражей. Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю.
В Барнауле парочка совершила больше 30 краж из гаражей. Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю.
В Барнауле парочка совершила больше 30 краж из гаражей. Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю.
В Барнауле парочка совершила больше 30 краж из гаражей. Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю.

Злоумышленники выбирали случайные гаражи, обращая внимание на следы колес перед дверями. Для подозреваемых было важно, чтобы внутри находились ценности.

В полицию поступило много заявлений от пострадавших в сентябре и ноябре. Барнаульцы оставляли машины в гараже, а утром находили их взломанными. Кроме того, пропадали инструменты, колеса и аккумуляторы.

Злоумышленников задержали на месте преступления. Ими оказались ранее судимый 31-летний мужчина и 54-летняя женщина. Похищенные вещи обвиняемые хранили в своем гараже, а потом продавали. Злоумышленники рассказали, что им были нужны деньги.

Полицейские возбудили уголовное дело. Злоумышленникам грозит лишение свободы до пяти лет.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров