Алтайские Бонни и Клайд: в Барнауле пара совершила больше 30 краж из гаражей

В Барнауле парочка совершила больше 30 краж из гаражей. Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю. В Барнауле парочка совершила больше 30 краж из гаражей. Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю. В Барнауле парочка совершила больше 30 краж из гаражей. Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю. В Барнауле парочка совершила больше 30 краж из гаражей. Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю. В Барнауле парочка совершила больше 30 краж из гаражей. Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю.

Злоумышленники выбирали случайные гаражи, обращая внимание на следы колес перед дверями. Для подозреваемых было важно, чтобы внутри находились ценности.

В полицию поступило много заявлений от пострадавших в сентябре и ноябре. Барнаульцы оставляли машины в гараже, а утром находили их взломанными. Кроме того, пропадали инструменты, колеса и аккумуляторы.

Злоумышленников задержали на месте преступления. Ими оказались ранее судимый 31-летний мужчина и 54-летняя женщина. Похищенные вещи обвиняемые хранили в своем гараже, а потом продавали. Злоумышленники рассказали, что им были нужны деньги.

Полицейские возбудили уголовное дело. Злоумышленникам грозит лишение свободы до пяти лет.