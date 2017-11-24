В Алтайском крае мужчина украл у соседа гараж и сдал его на металлолом

По данным следствия, 23-летний бийчанин украл гараж у своего 68-летнего соседа. Мужчина распилил гараж и сдал железо на металлолом. Он признал свою вину и рассказал, что ему были нужны деньги.

Фрагменты похищенного гаража нашли в пункте приема металлолома.

Полицейские проводят расследование. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.