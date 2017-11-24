В Алтайском крае мужчина украл у соседа гараж и сдал его на металлолом

Сегодня, 18:31.
Происшествия

В Бийске мужчина украл гараж и сдал его на металлолом, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Скоро центр Барнаула потеряет еще три десятка гаражей.
Скоро центр Барнаула потеряет еще три десятка гаражей. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

По данным следствия, 23-летний бийчанин украл гараж у своего 68-летнего соседа. Мужчина распилил гараж и сдал железо на металлолом. Он признал свою вину и рассказал, что ему были нужны деньги.

Фрагменты похищенного гаража нашли в пункте приема металлолома.

Полицейские проводят расследование. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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