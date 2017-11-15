В Барнауле мужчина украл гараж со всем содержимым

В Барнауле местный житель похитил гараж со всем содержимым, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю. По предварительно информации, мужчина, чтобы "утащить" чужой гараж, вызвал "самогруз".
В гараже хранились колеса на литых дисках и детский велосипед. Сумма ущерба составила 37 тыс. рублей.
Полицейские задержали 30-летнего подозреваемого. Мужчина не был судим ранее. Барнаулец признал свою вину. Он думал, что хозяева уже давно бросили этот гараж. Часть похищенного нашли в пункте приема металла.
Мужчине грозит лишение свободы до пяти лет.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.