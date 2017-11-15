В Барнауле мужчина украл гараж со всем содержимым

В гараже хранились колеса на литых дисках и детский велосипед. Сумма ущерба составила 37 тыс. рублей.

Полицейские задержали 30-летнего подозреваемого. Мужчина не был судим ранее. Барнаулец признал свою вину. Он думал, что хозяева уже давно бросили этот гараж. Часть похищенного нашли в пункте приема металла.

Мужчине грозит лишение свободы до пяти лет.