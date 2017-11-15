В Барнауле мужчина украл гараж со всем содержимым

Сегодня, 14:57.
Происшествия

В Барнауле местный житель похитил гараж со всем содержимым, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю. По предварительно информации, мужчина, чтобы "утащить" чужой гараж, вызвал "самогруз".

Скоро центр Барнаула потеряет еще три десятка гаражей.
Скоро центр Барнаула потеряет еще три десятка гаражей. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

В гараже хранились колеса на литых дисках и детский велосипед. Сумма ущерба составила 37 тыс. рублей.

Полицейские задержали 30-летнего подозреваемого. Мужчина не был судим ранее. Барнаулец признал свою вину. Он думал, что хозяева уже давно бросили этот гараж. Часть похищенного нашли в пункте приема металла.

Мужчине грозит лишение свободы до пяти лет.

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