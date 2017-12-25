В Алтайском крае женщина украла у 15 семей более 7 млн рублей материнского капитала

Суд установил, что в 2013 году женщина основала компанию "Семейное дело", где стала директором. Затем фирма несколько раз меняла название и адрес.

В 2013-2015 годах женщина заключала с сельчанами, которые имели право на получение денег материнского капитала, фиктивные договоры займа. Подсудимая получала доверенности, дающие право на распоряжение деньгами. После этого женщина сама тратила средства.

От действий подсудимой пострадали 15 семей. Они потеряли более 7 млн рублей.

Женщину приговорили к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, в пользу потерпевших взыскали более 3,5 млн рублей. Остальную часть ущерба женщина выплатила добровольно.

Приговор еще не вступил в законную силу.