Житель Алтайского края признался, что украл полтора километра проводов

По предварительным данным, мужчина похитил около полутора километров алюминиевых проводов с действующей линии электропередач, ведущей из села Самбор к складам, расположенным на окраине населенного пункта. Кражу обнаружили в конце декабря.

Личность подозреваемого установил участковый. Похитителем оказался житель села Новокиевка. Свою вину молодой человек признал и пояснил, что все похищенные провода сдал в пункт приема металла.

Сумма ущерба, причиненного энергокомпании, устанавливается.