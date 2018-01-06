Житель Алтайского края признался, что украл полтора километра проводов

25-летний житель Табунского района с октября по декабрь снимал алюминиевые провода с линий электропередач. Участковый уполномоченный полиции задержал злоумышленника, который уже дал признательные показания, сообщает управление МВД России по Алтайскому краю.
По предварительным данным, мужчина похитил около полутора километров алюминиевых проводов с действующей линии электропередач, ведущей из села Самбор к складам, расположенным на окраине населенного пункта. Кражу обнаружили в конце декабря.
Личность подозреваемого установил участковый. Похитителем оказался житель села Новокиевка. Свою вину молодой человек признал и пояснил, что все похищенные провода сдал в пункт приема металла.
Сумма ущерба, причиненного энергокомпании, устанавливается.
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