Итоги-2017. Рейтинг самых курьезных и неоднозначных происшествий года

Редакция газеты "Маркер-Экспресс" составила рейтинг курьёзных, странных и неоднозначных преступлений 2017 года, которые совершали находчивые, но неудачливые преступники.
"Сладкоежкой года" стал барнаульский клептоман, попавшийся на краже 32-х шоколадных батончиков Snickers. Мужчина долгое время промышлял мелкими кражами. На "Сникерсах" терпение правоохранителей лопнуло и они отправили воришку в колонию общего режима на полгода.
"Любопытство года" сгубило барнаульца, которого осудили за хранение наркотиков в крупном размере. Мужчина нашел на улице пакетик с подозрительным порошком и решил попробовать его, чтобы узнать, что с ним произойдёт. В итоге его увезли в больницу с острой интоксикацией, а за найденные наркотики он получил условное наказание.
"Ревнивицей" года по версии "МЭ" стала 39-летняя жительница Новоалтайска, которая залезла в квартиру к любовнице своего мужчины. Женщину не остановила преграда на пути в виде входной двери, и она просто выломала её.
Любовь толкнула на преступление и скотника из Табунского района, за что ему присваивается звание "Рыцарь года". Мужчина хотел прискакать на свидание к своей подруге "на белом коне", и украл для этого лошадь. Он проехал около 30 км, пока его не заметили полицейские. При виде стражей порядка влюблённый селянин бросил лошадь и убежал, и до своей Дульсинеи добирался уже пешком.
"Упрямец года" из Барнаула заработал очередное обвинение в управлении транспортом в пьяном виде. С 2006 года мужчину 17 раз лишали водительских прав. Ему запретили водить до 2053 года — то есть более, чем 46 лет. Однако он всё равно в очередной раз сел за руль нетрезвым, да к тому же при обыске у него нашли марихуану.
"Провал года" произошёл в жизни работника, который нанялся перекрывать крышу на сельхозскладе в Казенной Заимке. Он использовал газовую горелку, которой нечаянно поджёг птичье гнездо. От этого в считанные секунды загорелась крыша, а за ней и весь склад. Ущерб составил 325 млн 120 тысяч рублей.
"Находчивость года" проявила 12-летняя девочка из соседнего региона, которая с хомяком обворовывала квартиры барнаульцев. Она знакомилась с детьми с помощью зверушки и напрашивалась в гости. Ребёнок совершил как минимум две кражи и действовал под руководством взрослой женщины. В ситуации разбирается полиция.
"Драма года" разыгралась в барнаульской семье после их развода. Оксана Ткаченко выстрелила из травматического пистолета "Оса" в экс-супруга Владимира, за что её осудили на шесть лет лишения свободы. Женщина утверждала, что защищала своего ребёнка, которого якобы бил бывший супруг. Однако суд ей не поверил и вынес приговор по нескольким статьям, в том числе за ложный донос и покушение на убийство. После резонанса в СМИ и соцсетях председатель СКР предложил обжаловать приговор и более детально разобраться в ситуации, но воз и ныне там. А экс-супруг осуждённой женщины уже и сам стал фигурантом уголовного дела за избиение старшей дочери, которое произошло три года назад.
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