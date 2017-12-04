В Алтайском крае мужчина украл лошадь, чтобы съездить на свидание

В Табунском районе полицейские задержали мужчину, которого подозревают в краже лошади, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
Ночью в селе Табуны полицейские заметили мужчину, который скакал на лошади. Они хотели остановить всадника, но селянин бросил лошадь и убежал. Вскоре полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 31-летний скотник.
Полицейские выяснили, что мужчина украл лошадь ночью из помещения фермы, на которой работал. У скотника был выходной и он хотел прискакать на свидание к своей подруге. Мужчина успел проехать около 30 километров.
Против селянина возбудили уголовное дело. Кроме того, мужчину подозревают в краже бидонов и телефона. Скотника заключили под стражу.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.