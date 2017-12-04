В Алтайском крае мужчина украл лошадь, чтобы съездить на свидание

Ночью в селе Табуны полицейские заметили мужчину, который скакал на лошади. Они хотели остановить всадника, но селянин бросил лошадь и убежал. Вскоре полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 31-летний скотник.

Полицейские выяснили, что мужчина украл лошадь ночью из помещения фермы, на которой работал. У скотника был выходной и он хотел прискакать на свидание к своей подруге. Мужчина успел проехать около 30 километров.

Против селянина возбудили уголовное дело. Кроме того, мужчину подозревают в краже бидонов и телефона. Скотника заключили под стражу.