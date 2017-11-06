Барнаулец отправился в колонию за кражу батончиков Snickers

Барнаульца отправили в колонию после того, как он попался на краже 32 шоколадных батончиков Snickers. Мужчина долгое время промышлял мелкими кражами.
Как altapress.ru сообщила помощник прокурора Ленинского района Барнаула Светлана Крамар, парень много раз был судим за мелкие хищения. Клептоман совершал кражи на суммы не более 1000 рублей. Брал обычно продукты и бытовую химию. В один прекрасный день он вошел в продуктовый супермаркет и, проходя мимо полок с шоколадом, засунул под куртку целую упаковку "Сникерсов" — всего 32 штуки. После этого он незамеченным вышел из магазина.
Через некоторое время сотрудники магазина просмотрели камеры видеонаблюдения и засекли воришку. Мужчину тут же задержали, поскольку работникам супермаркета он был известен. Полицейским он во всем признался и рассказал, что пять шоколадок отдал по дороге проходящим мимо детям, пять съел сам, а остальное продал на Докучаевском рынке. Общая сумма ущерба составила 980 рублей.
Видимо, на этом терпение правоохранителей закончилось, потому что суд, учитывая все предыдущие эпизоды увлекательной биографии барнаульского клептомана, решил назначить ему реальное наказание. Мужчину отправили в колонию общего режима на полгода.
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