ФСБ задержала бывшего начальника алтайской колонии-поселения

По данным СУ СКР по Алтайскому краю, с апреля по ноябрь 2016 года начальник колонии совместно с подчиненным ему инспектором заставлял осужденных рубить принадлежащие муниципальному образованию деревья на территории Калманского района. Похищенной древесиной обвиняемый распоряжался по своему усмотрению, в том числе продавал ее местным жителям.

В результате незаконно вырубленной оказалась древесина объемом около 825 кубометров на сумму почти 1 миллион 200 тысяч рублей.

Мужчину задержали сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю и Республики Алтай. Суд заключил его под стражу.

Ранее по данному факту возбудили уголовные дела в отношении бывшего заместителя начальника данного участка колонии-поселения и бывшего младшего инспектора отдела охраны учреждения. Их обвиняют в превышении должностных полномочий и хищении древесины.

Следователи ведут сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование продолжается.