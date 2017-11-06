ФСБ задержала бывшего начальника алтайской колонии-поселения

Врио первого заместителя начальника УФСИН России по Республике Алтай обвиняют в превышении должностных полномочий и крупной краже группой лиц по предварительному сговору. Следствие считает, что мужчина совершил два преступления, будучи начальником бийской колонии-поселения №2.
По данным СУ СКР по Алтайскому краю, с апреля по ноябрь 2016 года начальник колонии совместно с подчиненным ему инспектором заставлял осужденных рубить принадлежащие муниципальному образованию деревья на территории Калманского района. Похищенной древесиной обвиняемый распоряжался по своему усмотрению, в том числе продавал ее местным жителям.
В результате незаконно вырубленной оказалась древесина объемом около 825 кубометров на сумму почти 1 миллион 200 тысяч рублей.
Мужчину задержали сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю и Республики Алтай. Суд заключил его под стражу.
Ранее по данному факту возбудили уголовные дела в отношении бывшего заместителя начальника данного участка колонии-поселения и бывшего младшего инспектора отдела охраны учреждения. Их обвиняют в превышении должностных полномочий и хищении древесины.
Следователи ведут сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование продолжается.
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