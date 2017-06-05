Сотрудник алтайской колонии незаконно заставлял осуждённых валить лес

СУ СКР по Алтайскому краю возбудил уголовное дело в отношении сотрудника одной из исправительных колоний по подозрению в превышении должностных полномочий. Мужчина незаконно заставлял осуждённых вырубать деревья в лесу.
По версии следствия, в апреле-мае текущего года инспектор исправительной колонии и иные неустановленные следствием сотрудники учреждения, выходя за пределы своих должностных полномочий, вывезли осужденных на территорию вблизи подсобного хозяйства колонии в Калманском районе. Там они незаконно заставили работников вырубить несколько сырорастущих берез рубку с корня деревьев породы "береза" и погрузить в автомобиль местного предпринимателя, которому и продали древесину.
11 мая 2017 года при очередной реализации сырорастущих берез преступную деятельность пресекли сотрудники Управления ФСБ России по Алтайскому краю.
В результате незаконной вырубки район лишился 16-ти кубометров древесины.
В настоящее время следствие устанавливает обстоятельства произошедшего, а также роли и степени участия в совершенном преступлении иных сотрудников исправительного учреждения. Расследование уголовного дела продолжается.
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