Сотрудник алтайской колонии незаконно заставлял осуждённых валить лес

По версии следствия, в апреле-мае текущего года инспектор исправительной колонии и иные неустановленные следствием сотрудники учреждения, выходя за пределы своих должностных полномочий, вывезли осужденных на территорию вблизи подсобного хозяйства колонии в Калманском районе. Там они незаконно заставили работников вырубить несколько сырорастущих берез рубку с корня деревьев породы "береза" и погрузить в автомобиль местного предпринимателя, которому и продали древесину.

11 мая 2017 года при очередной реализации сырорастущих берез преступную деятельность пресекли сотрудники Управления ФСБ России по Алтайскому краю.

В результате незаконной вырубки район лишился 16-ти кубометров древесины.

В настоящее время следствие устанавливает обстоятельства произошедшего, а также роли и степени участия в совершенном преступлении иных сотрудников исправительного учреждения. Расследование уголовного дела продолжается.