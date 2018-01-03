Итоги-2017. Ведущие алтайские руководители назвали главные события года

"Свободный курс" и altapress.ru подводят итоги традиционного рейтинга "События года", в составлении которого приняли участие 34 человека — руководители компаний, предприятий, вузов, госучреждений, политических объединений. Обычно событие-победитель определяется в первые же дни голосования. Однако в 2017 году эта традиция нарушилась. До самого конца соперничали три "претендента": финансовая помощь муниципалитетам, гибель Анатолия Банных и 80-летие региона. На финише голосования в число фаворитов ворвалось начало работы правительства региона. Таким образом, впервые в 14-летней истории рейтинга сразу четыре события набрали равное число голосов.
По 12 баллов
Начало работы правительства Алтайского края
С 1 января 2017 года в регионе изменилась структура исполнительной власти: сейчас работают 10 министерств, 11 управлений, администрация губернатора, Госинспекция. Правительство возглавил губернатор Александр Карлин. Реформа была призвана повысить эффективность управления.
Гибель Анатолия Банных
Известный в крае предприниматель погиб 12 февраля: вертолет, в котором летел он и еще четыре человека, в плохую погоду упал в Телецкое озеро. Банных был одним из наиболее влиятельных бизнесменов в крае и соседней Республике Алтай, имел интересы в самых разных отраслях: от медиа до промышленности. Он также активно участвовал в большинстве ключевых политических кампаний края — в основном косвенно, оказывая поддержку тем или иным кандидатам. Он погиб — и перераспределились бизнес-активы, стало на одного сильного политического игрока меньше.
80 лет Алтайскому краю
В сентябре торжественно отметили юбилей региона. В течение года проходили приуроченные к дате мероприятия. Более 2 тыс. человек получили юбилейные медали. Программу "80х80", которая должна была завершиться в этом году, значительно скорректировал кризис 2014 года, многие объекты не завершены. Но власти обещают все обещания выполнить, просто чуть позже.
3,1 млрд рублей дополнительно выделили городам и районам из бюджета края на погашение долгов по налогам, платежам в соцфонды, по бюджетным и коммерческим кредитам
Никогда ранее такие суммы не выделялись. Те муниципалитеты, которые не имели долгов, также получили средства, они их направили на социальную сферу.
10 баллов
Выборы. 10 сентября в крае прошли масштабные муниципальные выборы: в регионе избрали более 6 тыс. депутатов городов, районов и поселений, а также почти 200 глав сельсоветов. Более 70% мест "забрали" единороссы, однако в протестных Бийске и Рубцовске партия власти, раздираемая противоречиями, не смогла оказать достойного сопротивления КПРФ и ЛДПР.
9 баллов
Запущен новый перинатальный центр "ДАР". Крупный центр был построен за два года, стоимость проекта составила более 2,5 млрд рублей — в основном федеральных средств. Официально "ДАР" был запущен в конце 2016 года, тогда вышел скандал вокруг поспешного старта на фоне многих недоделок. Однако все подразделения начали работать в 2017 году. В декабре здесь родился трехтысячный младенец.
7 баллов
Падение объемов и изменения в законодательстве в сфере строительства. В крае продолжается сокращение объемов строительства жилья. Так, в январе – сентябре 2017 года застройщики ввели на 15% меньше площадей, примерно на столько же снизился денежный оборот в отрасли. А принятые в этом году изменения в законодательстве могут очень осложнить жизнь и действующим строительным компаниям.
5 баллов
Понижение кредитных ставок, в том числе по ипотеке. В августе крупнейшие банки — Сбербанк и ВТБ — снизили минимальные ставки по жилищным кредитам до 9,4–9,5%. Однако падение ставок коснулось всех направлений. Банкиры говорят: до исторических минимумов. В Сбербанке, например, портфель кредитов физлицам вырос на 5%, малому и среднему бизнесу — на 20%. ВТБ увеличил кредитование алтайских предприятий на 43%, "Промсвязьбанк" — на 32%.
4 балла
Назначение Сергея Дугина мэром Барнаула, а также глав в других городах и районах. После масштабных выборов новые депутаты стали выбирать глав на срок своих полномочий. Всего новых (или переизбранных) руководителей обретут 53 муниципалитета. Этот состав будет в том числе отвечать за проведение выборов президента в марте 2018 года и губернатора — в 2019 году.
3 балла
"Сибирская генерирующая компания" (СГК) создала единый отопительный контур в Рубцовске. СГК начала реализацию инвестпроекта по переводу города на единый теплоисточник для решения проблемы с отоплением, существовавшей много лет. В июле была построена перемычка между контурами двух теплостанций. Общая стоимость проекта составит почти 2 млрд рублей.
2 балла
Покупка сереброплавильного завода в Барнауле. Комплекс, бывший имуществом обанкроченного "Алтайграда" (входил в холдинг "Изумрудная страна"), продали в марте на торгах за 162,3 млн рублей. 17 зданий и земельный участок в исторической части Барнаула купила компания "Матч", объединившая интересы двух крупных бизнес-фамилий: Ракшиных и Шонии. Будущее территории вызвало бурные обсуждения среди жителей.
1 балл
Уменьшение числа региональных банков. В январе "Тальменка-банк" перестал обслуживать клиентов, затем ЦБ отключил его от системы платежей, а 23 января лишил лицензии. В сентябре акционеры бийского "Народного земельно-промышленного банка" единогласно приняли решение о присоединении к "ФорБанку" (зарегистрирован в Москве). В крае осталось три банка: "Сибсоцбанк", "Алтайбизнесбанк" и "Алтайкапиталбанк".
Какие события не из редакционного списка назвали респонденты
• Реализация федерального проекта "Безопасные и качественные дороги".
• Падение потребительского спроса и реального уровня доходов населения.
• Заключение контракта между "Лабораторией Касперского" и администрацией края.
• Многотысячный митинг в Рубцовске против отмены льгот "семипалатинцам".
• Впервые в истории региона принят консолидированный бюджет края на следующий год в объеме свыше 100 млрд рублей.
• Присвоение АлтГУ статуса опорного вуза.
Как проходило голосование
Altapress.ru предложил экспертам список из 12 событий, которые, по нашему мнению, оказали наибольшее влияние на политико-экономическую ситуацию в Алтайском крае в 2017 году или вышли очень резонансными. Из перечня предлагалось выбрать три любых события. Каждый голос оценивался в 1 балл. Места в итоговом рейтинге определялись по общему числу набранных баллов. Ряд экспертов воспользовались правом указывать собственные события "не из списка".
Экспертная группа
Александр Балаков (Алтайская продовольственная компания), Искандер Балубаев ("Касперский 22"), Андрей Безруков ("Безруков и партнеры"), Наталья Белоусова ("Охота"), Александр Беляев ("Эль-консул"), Юрий Богуславский (кооператив "Алтай — медовый край"), Алексей Бурдовицын ("АлтайСтройМаш"), Сергей Войтюк (ОНФ), Анатолий Вытоптов ("АгроХимСервис"), Денис Газукин (Freematiq), Юрий Гатилов ("Жилищная инициатива"), Наталья Гордеева ("Алтайтурист"), Владимир Графеев ("Галэкс"), Марина Ермоленко (ОНФ), Михаил Жильцов ("Кристаллин"), Сергей Землюков (АлтГУ), Дмитрий Коровин (транспортное управление Алтайского края), Владимир Куликов (АлтТПП), Юрий Куриленко (Федеральная налоговая служба), Альберт Лунев (СПТК), Геннадий Малков (АН "Дом"), Юрий Матвейко ("Октан"), Алексей Меркулов ("Рельеф"), Александр Молотов ("Справедливая Россия"), Игорь Перемазов (Союз строителей "Региональное объединение работодателей"), Владимир Притупов (министр финансов Алтайского края), Мария Прусакова (КПРФ), Александр Романенко (АКЗС, "Единая Россия"), Ольга Романенко ("Евростиль"), Юрий Ряполов (Барнаульская городская дума), Виталий Смокотин ("Мартика"), Борис Трофимов (Пенсионный фонд России), Юрий Фриц ("Сибирь Контракт"), Артем Шамков ("Барнаульский завод АТИ").
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