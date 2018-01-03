Итоги-2017. Ведущие алтайские руководители назвали главные события года

Краткое содержание

По 12 баллов

Начало работы правительства Алтайского края

С 1 января 2017 года в регионе изменилась структура исполнительной власти: сейчас работают 10 министерств, 11 управлений, администрация губернатора, Госинспекция. Правительство возглавил губернатор Александр Карлин. Реформа была призвана повысить эффективность управления.

Гибель Анатолия Банных

Известный в крае предприниматель погиб 12 февраля: вертолет, в котором летел он и еще четыре человека, в плохую погоду упал в Телецкое озеро. Банных был одним из наиболее влиятельных бизнесменов в крае и соседней Республике Алтай, имел интересы в самых разных отраслях: от медиа до промышленности. Он также активно участвовал в большинстве ключевых политических кампаний края — в основном косвенно, оказывая поддержку тем или иным кандидатам. Он погиб — и перераспределились бизнес-активы, стало на одного сильного политического игрока меньше.

80 лет Алтайскому краю

В сентябре торжественно отметили юбилей региона. В течение года проходили приуроченные к дате мероприятия. Более 2 тыс. человек получили юбилейные медали. Программу "80х80", которая должна была завершиться в этом году, значительно скорректировал кризис 2014 года, многие объекты не завершены. Но власти обещают все обещания выполнить, просто чуть позже.

3,1 млрд рублей дополнительно выделили городам и районам из бюджета края на погашение долгов по налогам, платежам в соцфонды, по бюджетным и коммерческим кредитам

Никогда ранее такие суммы не выделялись. Те муниципалитеты, которые не имели долгов, также получили средства, они их направили на социальную сферу.

10 баллов

Выборы. 10 сентября в крае прошли масштабные муниципальные выборы: в регионе избрали более 6 тыс. депутатов городов, районов и поселений, а также почти 200 глав сельсоветов. Более 70% мест "забрали" единороссы, однако в протестных Бийске и Рубцовске партия власти, раздираемая противоречиями, не смогла оказать достойного сопротивления КПРФ и ЛДПР.

9 баллов

Запущен новый перинатальный центр "ДАР". Крупный центр был построен за два года, стоимость проекта составила более 2,5 млрд руб­лей — в основном федеральных средств. Официально "ДАР" был запущен в конце 2016 года, тогда вышел скандал вокруг поспешного старта на фоне многих недоделок. Однако все подразделения начали работать в 2017 году. В декабре здесь родился трехтысячный младенец.

7 баллов

Падение объемов и изменения в законодательстве в сфере строительства. В крае продолжается сокращение объемов строительства жилья. Так, в январе – сентябре 2017 года застройщики ввели на 15% меньше площадей, примерно на столько же снизился денежный оборот в отрасли. А принятые в этом году изменения в законодательстве могут очень осложнить жизнь и действующим строительным компаниям.

5 баллов

Понижение кредитных ставок, в том числе по ипотеке. В августе крупнейшие банки — Сбербанк и ВТБ — снизили минимальные ставки по жилищным кредитам до 9,4–9,5%. Однако падение ставок коснулось всех направлений. Банкиры говорят: до исторических минимумов. В Сбербанке, например, портфель кредитов физлицам вырос на 5%, малому и среднему бизнесу — на 20%. ВТБ увеличил кредитование алтайских предприятий на 43%, "Промсвязьбанк" — на 32%.

4 балла

Назначение Сергея Дугина мэром Барнаула, а также глав в других городах и районах. После масштабных выборов новые депутаты стали выбирать глав на срок своих полномочий. Всего новых (или переизбранных) руководителей обретут 53 муниципалитета. Этот состав будет в том числе отвечать за проведение выборов президента в марте 2018 года и губернатора — в 2019 году.

3 балла

"Сибирская генерирующая компания" (СГК) создала единый отопительный контур в Рубцовске. СГК начала реализацию инвестпроекта по переводу города на единый теплоисточник для решения проблемы с отоплением, существовавшей много лет. В июле была построена перемычка между контурами двух теплостанций. Общая стоимость проекта составит почти 2 млрд руб­лей.

2 балла

Покупка сереброплавильного завода в Барнауле. Комплекс, бывший имуществом обанкроченного "Алтайграда" (входил в холдинг "Изумрудная страна"), продали в марте на торгах за 162,3 млн рублей. 17 зданий и земельный участок в исторической части Барнаула купила компания "Матч", объединившая интересы двух крупных бизнес-фамилий: Ракшиных и Шонии. Будущее территории вызвало бурные обсуждения среди жителей.

1 балл

Уменьшение числа региональных банков. В январе "Тальменка-банк" перестал обслуживать клиентов, затем ЦБ отключил его от системы платежей, а 23 января лишил лицензии. В сентябре акционеры бийского "Народного земельно-промышленного банка" единогласно приняли решение о присоединении к "ФорБанку" (зарегистрирован в Москве). В крае осталось три банка: "Сибсоцбанк", "Алтайбизнесбанк" и "Алтайкапиталбанк".

Какие события не из редакционного списка назвали респонденты

• Реализация федерального проекта "Безопасные и качественные дороги".

• Падение потребительского спроса и реального уровня доходов населения.

• Заключение контракта между "Лабораторией Касперского" и администрацией края.

• Многотысячный митинг в Рубцовске против отмены льгот "семипалатинцам".

• Впервые в истории региона принят консолидированный бюджет края на следующий год в объеме свыше 100 млрд рублей.

• Присвоение АлтГУ статуса опорного вуза.

Как проходило голосование

Altapress.ru предложил экспертам список из 12 событий, которые, по нашему мнению, оказали наибольшее влияние на политико-экономическую ситуацию в Алтайском крае в 2017 году или вышли очень резонансными. Из перечня предлагалось выбрать три любых события. Каждый голос оценивался в 1 балл. Места в итоговом рейтинге определялись по общему числу набранных баллов. Ряд экспертов воспользовались правом указывать собственные события "не из списка".

Экспертная группа