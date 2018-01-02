Итоги-2017. В Алтайском крае прошли самые масштабные выборы. Каковы последствия?

10 сентября в Алтайском крае избрали самое большое число депутатов в стране. Мандаты получили свыше 6,1 тыс. человек — в городах, районах и селах региона. Самые крупные выборы прошли в Барнауле, Бийске и Рубцовске.

Формально "Единая Россия" одержала безоговорочную победу: ее выдвиженцы заняли 76% мест в муниципальных парламентах. В Барнауле партия власти также выступила отлично: оконфузившись сначала с "досрочкой" на федеральном уровне, единороссы тем не менее выиграли 31 мандат из 40. С гигантским потоком федеральных денег, направленных на ремонт дорог и дворов, конкурировать было почти невозможно.

Но из трех городов, где голосование шло и за партии, и за кандидатов-одномандатников, в двух "ЕР" сработала откровенно плохо. В Бийске равный с ней результат набрали коммунисты, а в Рубцовске — и вовсе и КПРФ, и ЛДПР.

"Произошло протестное голосование, никто отрицать не будет, — признал лидер алтайских единороссов Александр Романенко после выборов. — Мы были готовы к такому раскладу. Но у нас в любом случае большинство. На этих территориях нам предстоит очень большая работа".

Глава исполкома реготделения "ЕР" Андрей Клюзов охарактеризовал ситуацию куда резче: "Да забронзовели! У нас много вопросов к внутренней организации партийных отделений в этих городах".

Не мудрено, что оппозиция в Бийске и Рубцовске не преминула воспользоваться ситуацией и мобилизовалась, в первую очередь сыграв на протестных настроениях. Однако главным конкурентом "ЕР" в округах стали вовсе не КПРФ, ЛДПР или "Справедливая Россия". Бой партии власти дали самовыдвиженцы, которые в нескольких районах составили большинство в местных парламентах. Зачастую, как это случилось, например, в Алтайском районе, причиной был конфликт местных партийцев или глав с местной элитой.

Лидия Громогласова: проигранная битва

Лидия Громогласова, экс-руководитель Бийской гордумы, стала во многом символом выборов-2017. Обладая безусловной харизмой и высочайшим антирейтингом, она выиграла несколько локальных битв, но войну в итоге проиграла вдрызг. В истории ее руководства, взаимоотношений с партией и интриг против оппонентов, как в капле, отразились все противоречия, а иногда и абсурд прошедшей кампании. Неустойчивость позиций, разобщенность однопартийцев, пробуксовка старых форматов работы и игнорирование интересов населения стали ингредиентами совершенно несъедобного "блюда".

Напомним, в марте в Бийске прошел митинг, в котором участвовали более 1 тыс. человек. В числе прочего люди требовали отставки мэра Николая Нонко и Лидии Громогласовой. Митинг, по сути, поставил большой восклицательный знак в истории непрекращающейся критики властей города — со стороны не только населения, но и краевых властей. Весной же Нонко ушел в отставку. Лидия Громогласова сдаваться не пожелала.

Примерно в то время один краевой чиновник неофициально ответил на вопрос, почему Громогласова по-прежнему рассматривается как одна из главных боевых единиц на будущих выборах при ее очевидной непопулярности у населения: "Она держит элиты Бийска". Другой чиновник сказал, что якобы чуть ли не треть городской единороссовской гвардии работает, по сути, на нее: уйдет она — уйдут и они. То есть без нее никак. Вопрос об антирейтинге таким образом фактически остался за скобками, потому что его создали не элиты, а как раз-таки избиратели.

Но открытой дороги к победе при этом у Громогласовой не получилось. В конце апреля стало известно, что пост главы администрации Бийского района покинул Евгений Якуба. И его стали неофициально прочить сначала в главы города, а потом — на пост председателя будущего состава гордумы. При этом многими участниками процесса он воспринимался как креатура губернатора.

У Лидии Громогласовой, таким образом, появился вполне конкурентоспособный соперник. Опять же, по неофициальной информации, она приложила максимум усилий, чтобы нейтрализовать эту угрозу. Хотя официально она сказала altapress.ru", что ни о каких намерениях Якубы ничего не знает. Впрочем, по данным altapress.ru, и в региональном отделении с сомнением относились к фигуре экс-главы Бийского района.

В результате в начале июня в исполкоме "ЕР" уже официально заявили, что Якуба как кандидат от партии на выборы не рассматривается. И тот выступил как самовыдвиженец. Однако процедуру регистрации он преодолеть не смог.

Однако промежуточные победы Громогласовой были омрачены рядом "но". Во-первых, у нее не было железобетонной поддержки краевых властей, а это всегда один из главных аргументов верности и сплоченности соратников. Всю кампанию, говорят участники событий, глава города провела в балансирующем состоянии.

Во-вторых, "обедню" портили бывшие коллеги по партии. Самым показательным стал переход в ряды КПРФ Константина Шебалина, до этого избиравшегося в АКЗС от "ЕР". А в мае из фракции "ЕР" в КПРФ демонстративно перешел депутат гордумы Евгений Беляев. Сейчас Шебалин возглавляет фракцию КПРФ в новом созыве гордумы.

В-третьих, Громогласова не просто не возглавила партийный список на выборах, что гарантировало бы ей попадание в гордуму, она вообще в него не попала. Пройти в новый состав она могла, только победив в округе, где ее оппонентом стал громкий бийский оппозиционер Евге­ний Корчагин, выдвинувшийся от коммунистов. Это он инициировал мартовский митинг. И он же "вынес" многоопытную Лидию Афанасьевну на выборах, которая в итоге заняла только третье место, проиграв еще и эсэру Ивану Афанасьеву.

"Зачем докладывать, как все хорошо, когда там вон уже какая “опухоль”. Ее уже удалять надо было, а ее пытались зеленкой прижигать. Поэтому пришлось вмешиваться “хирургически”, путем выдвижения Евгения Корчагина", — прокомментировала позже лидер алтайских коммунистов Мария Прусакова.

В результате женщина, не раз остававшаяся на городском хозяйстве после отставок мэров, занимавшая посты первого зама главы администрации, а затем и главы города, предпринимавшая хитроумные многоходовки, осталась ни с чем. В политическом смысле, конечно.

Прозвучали на всю страну

Безнаказанная "досрочка"

Алтайский край оскандалился на всю страну — уровень досрочного голосования на выборах в Барнауле оказался по меркам большинства городов грандиозным. Более 28 тыс. избирателей отдали свои голоса заранее, в день выборов — свыше 70 тыс. Соотношение проголосовавших предварительно и 10 сентября оказалось примерно один к трем.

Коллективы школ, детсадов, управляющие компании, профсоюзные объединения активно агитировали жителей Барнаула за "досрочку". В региональном отделении "Единой России", собственно, особенно и не скрывали, что идет мобилизация людей на предварительное голосование — законом оно не запрещено, а агитация за конкретную партию не велась.

История прозвучала громко — ее на карандаш взяла председатель ЦИК Элла Памфилова, которая направила в регион своего коллегу Александра Кинева. "Практика показывает, что высокий уровень досрочного голосования чаще всего администрируется, а не возникает спонтанно", — сказал тот. Памфилова подчеркивала, что право голосовать досрочно у людей есть, но нужно "четко отсечь его неправомерное использование".

В случае очевидного преимущества одной партии, подчеркнул Кинев, придется искать ответ на вопрос "кто виноват". Но в итоге он так и повис в воздухе. Инспекция показала, что документально "прицепиться" не к чему — фактов давления, принуждения зарегистрировано не было, монополия одной партии не зафиксирована. Громкий скандал по факту обернулся сотрясанием воздуха. "В любом случае я полагаю, что ситуация была нездоровой. Другое дело, что ухватить не за что", — резюмировала историю Памфилова.

Здесь будет цвесть Путинберг

Барнаул мог бы зазвучать совсем по-новому, если бы сменил название на Путинград или Путинберг. С таким предложением весной этого года выступила замдиректора юридической фирмы "Адонай" Марина Чаузова во время дебатов праймериз "Единой России".

Чаузова предлагала разные идеи по улучшению жизни горожан, а эту, по ее словам, предложила как крайнюю меру. Она сослалась на героя книги Врунгеля и его фразу о том, что как корабль назовешь, так он и поплывет: "Я провела параллель с тем, что Владимир Владимирович сделал для нашей страны и превратил ее в великую державу, это мое личное мнение. Энергетика названия будет нести положительные изменения".

Altapress.ru автор идеи уточнила, что без учета мнений барнаульцев и самого Владимира Путина о переименовании не может быть и речи. Позже в качестве альтернативы Марина Чаузова придумала другое название для нашего города — Святоград.

Ломать систему прямо сверху

Весной 2017 года 35-летняя Елена Климашкина из Алейска заявила о своем желании стать президентом России и начала собирать деньги на предвыборную кампанию. Новость подхватили федеральные СМИ.

Став президентом, Климашкина собиралась бороться с сокращениями людей, с поборами в школах и детсадах. Как говорила Климашкина, люди в Алейске озлоблены и не могут больше терпеть. Поэтому она и решила помочь землякам: "Я считаю, правильнее систему “ломать” прямо сверху. Вот что хотите обо мне думайте. Политика для меня — это в целом государственное обустройство. Политика — это принятие законов. А вы посмотрите, какие законы принимают. Я буду доводить до людей, что они тоже могут бороться за улучшение своей жизни. Нужно и самим принимать решения. Нужно отстаивать свои позиции. Люди сами не просто должны сидеть на стуле, на кого-то надеяться, горючими слезами заливаться и ничего не делать".

Однако дальше намерений дело у Климашкиной пока не пошло. Осенью появилось сообщение, что она уехала в Москву и пропала, к ее поискам подключился поисковый отряд "Лиза Алерт". Женщину нашли живой и невредимой.

Цифры

978 мандатов были разыграны 10 сентября на выборах городского и районного уровней.

712 из них выиграли кандидаты от "ЕР",

107 — самовыдвиженцы,

85 — представители КПРФ,

45 — кандидаты от "Справедливой России",

20 — выдвиженцы ЛДПР,

5 — у "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" в Поспелихинском районе.

24,25% составила явка в среднем в Алтайском крае.