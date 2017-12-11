"Есть политические "гномы" и одна Белоснежка". Лидер алтайских коммунистов – о конфликтах и политике "ЕР"

Краткое содержание

— Мария Николаевна, несколько членов вашей фракции в нарушение решения партии дважды проголосовали за принятие бюджета края на 2018 год. Что происходит во фракции? И какие будут последствия?

— Происходят нормальные рабочие процессы. Есть люди слабые характером, не способные устоять перед предложениями, которые им поступают. Могу сказать, что сегодня со стороны партии "Единая Россия" ("ЕР") и руководства краевого заксобрания ведется работа по созданию конфликтной ситуации. Сводится это к тому, что по одному "выдергиваются" депутаты, им обещается манна небесная взамен на то, что они предадут партию и будут голосовать, как им говорит "ЕР". К сожалению, ряд депутатов включились в этот торг.

— Вы считаете, "ЕР" нужны две трети голосов или вас хотят "приструнить"?

— Они и без нас квалифицированное большинство получат при поддержке других партий, которые сегодня говорят "одобрям-с" на большую часть вносимых проектов. Те, конечно, придумывают аргументированные объяснения, почему они поддерживают "ЕР". Но мы прекрасно понимаем: принципиальность либо есть, либо нет. Фракция КПРФ последовательно отстаивает свои программные заявления. Мы четко обозначаем несогласие с политическим и социально-экономическим курсом в крае.

Все наши решения принимаются коллегиально. Позиция по бюджету — не только фракции, но и партии в целом. Причина того, что отдельные товарищи не выполнили решение фракции, — в слабости их характера. Видимо, те "няшки", которые им пообещали за такую позицию, оказались для них более убедительными.

Но опыт предшественников показывает, что, предавая интересы партии, можно достичь только разовых целей. А в целом люди перечеркивают себе политическое будущее. Здесь они уже не нужны, а там — тем более не нужны. Карьеристов в "ЕР" и своих полный огород.

— Какие меры в отношении нарушителей вы примете?

— Решения бюро крайкома уже есть. Мы назначили и. о. первого секретаря барнаульского горкома Анатолия Барсукова (прежде это место занимал депутат АКЗС Андрей Сартаков — прим. altapress.ru). Также мы будем рекомендовать для работы на освобожденной основе в заксобрании Максима Талдыкина (сегодня зарплату в парламенте получает Юрий Астанчик — прим. altapress.ru). Все остальные вопросы я комментировать не буду, потому что это запрещает устав партии.

— Есть версия, что ваши противоречия, например, с Астанчиком вызваны тем, что он отказался отдавать половину зарплаты в кассу партии.

— Это ложь. Объясню, откуда она идет. Вы думаете, раньше депутаты других фракций не голосовали в пику общему решению? Конечно, голосовали. Но никто после этого не принимал таких серьезных дисциплинарных решений. Мы же показали, что бюро крайкома ставит партийные интересы выше амбиций отдельных депутатов и напоминает им, благодаря кому они находятся в АКЗС. Это демонстрация серьезной политической воли. Но, конечно, гораздо проще объяснить происходящее финансовыми противоречиями.

— Когда вы направите документы по Талдыкину в аппарат АКЗС? Ведь решение должны принять депутаты.

— Мы их готовим. Думаю, на ближайших сессиях этот вопрос будет поставлен.

Зачем раздувают из мухи слона

— В чем, на ваш взгляд, причина конфликтов, регулярно возникающих в крайкоме КПРФ?

— История постоянного освещения конфликтов в КПРФ говорит только о высоком рейтинге коммунистических СМИ и большом интересе к краевому отделению. Я вас уверяю, в других парторганизациях возникают не менее острые разногласия. Достаточно вспомнить, как два члена фракции "Справедливая Россия" ("СР") перешли в "ЕР", как депутаты от партии власти неоднократно поддерживали законопроекты, вносимые оппозицией.

Сегодня КПРФ — единственная оппозиционная партия, которая в Алтайском крае является силой сдерживания. Конечно, перед властями стоит задача показать, что мы — никакой не монолит, не кулак, который бьет по несправедливости. Это способ борьбы с КПРФ — раздувать из мухи слона.

— Но ведь отрицать ваши внутрипартийные конфликты нельзя.

— Это естественный политический процесс. В партию идут люди с принципиальной жизненной позицией. И все разные. Мы живой организм! У нас происходят дискуссии, иногда бурные, порой кто-то излишне эмоционирует. То, что это выходит за пределы нашей организации, говорит лишь о том, что интерес к нам повышен.

Как обиженная женщина при разводе

— Как складываются ваши отношения с руководством АКЗС?

— Я считаю, налицо нежелание председателя заксобрания воспринимать чье-либо мнение, кроме собственного или членов своей партии. На федеральном уровне задан очень правильный тренд разделения политической ответственности по итогам выборной кампании. Но у нас руководство "ЕР" идет по другому пути: нас большинство — и все.

Мы говорим: так не должно быть. "ЕР" набрала 35% голосов за партию. Мы сколько угодно можем говорить об одномандатниках. Но даже губернатор признал, что в двух городах из трех, где шло голосование за партии, "ЕР" провалилась. Во всех других муниципалитетах выборы проходили по округам, а это совсем другие условия, принципы ведения борьбы и т.д. Там идет голосование за конкретных людей. На селе ключевое значение имеет личный авторитет кандидата. Но это в расчет "ЕР" не принимается. И сегодня, получив лишь 35% голосов за партию, они из 11 платных ставок в АКЗС восемь забрали себе. А остальные три — трем партиям, которые вместе набрали больше процентов, чем "ЕР".

Мы им говорим: ребята, нам долго вместе работать, а вы ведете себя, как обиженная женщина при разводе. Одни эмоции. Хотя губернатор на встрече с руководителями фракции сказал: мы должны работать по принципу не партийности, а пользы дела. Подписываюсь под этими словами! Но почему-то законопроекты от КПРФ не поддерживаются только потому, что они предложены коммунистами.

— Главный аргумент состоит в том, что документы не проработаны с правовой точки зрения.

— С юридической позиции я вам могу 50% вносимых законопроектов "разложить". На последней сессии был яркий пример. Прокуратура оспорила норму о том, что компенсация на топливо сельским медикам выделяется не из краевого бюджета, а из территориального ФОМС. И Семенов (лидер фракции ЛДПР — прим. altapress.ru) правильно сказал: ровно об этом он говорил две сессии назад. Но тогда его слова никто не воспринял. А сегодня мы отменяем эту норму. То есть получается, что у нас есть политические "гномы", а есть одна Белоснежка. Это в корне не правильно. Мы же не просто свои амбиции тешим. Мы озвучиваем то, с чем к нам приходят избиратели.

Зеленка против "опухоли"

— КПРФ в этом году получила серьезную поддержку на выборах в Рубцовске и в Бийске. Это следствие хорошей работы ваших отделений или плохой работы "ЕР"?

— Это сочетание нескольких факторов. В Бийске у нас действительно была хорошо организована работа парторганизации. Был правильный подход к выдвижению кандидатов, благодаря чему нам удалось собрать практически весь протестный электорат. В Рубцовске это в том числе результат годовой работы по организации протестной деятельности.

С другой стороны, это нежелание "ЕР" признавать наличие у них кадровых проблем. Причем одно дело, когда они не готовы признавать внутрипартийные промахи. Другое, что они эту свою позицию транслируют и проблемы всего края. И когда мы говорим, что они существуют, единороссы предпочитают заниматься шапкозакидательством, говорить, что мы популисты и неконструктивная оппозиция.

Пример — награждение Громогласовой (экс-глава Бийска – прим. altapress.ru) в АКЗС незадолго до выборов. Я тогда очень негативно на это отреагировала и предрекла им будущий результат. Я ведь, по сути, сказала: "Ребята! Вы что делаете? У вас люди выходят на улицу и говорят, что человек неэффективно работает. Вы можете не соглашаться с этим, но вы хотя бы вид создайте, что людей слышите. Продемонстрируйте, что вам на них не наплевать". И что мы получаем вместо этого? Вот Громогласовой медаль! Хорошо. Вам не важно мнение 500 жителей? Получите позицию гораздо большего числа избирателей на выборах.

Сегодня Александр Богданович ругает своих подчиненных: зачем докладывать, как все хорошо, когда там вон уже какая "опухоль". Ее уже удалять надо было, а ее пытались зеленкой прижигать. Поэтому пришлось вмешиваться "хирургически" путем выдвижения Евгения Корчагина (бийский оппозиционер, избрался в гордуму от КПРФ на округе, где баллотировалась Громогласова – прим. altapress.ru).

— Избравшиеся от вас в Бийске Константин Шебалин и Евгений Корчагин многими воспринимаются неоднозначно. Шебалин — опытный политик, но в прошлом — депутат "ЕР", к тому же имевший судимости. Корчагина называют одиозным или даже маргиналом. Вас не смущала их репутация?

— Евгений Корчагин доказал свою политическую эффективность, когда cобрал многотысячный митинг в Бийске. Кому угодно можно приклеить ярлыки. Но есть объективные показатели работы. Например, нельзя сказать, что выборы в крае в 2017 году прошли плохо для КПРФ. Потому что у нас есть отличные итоги в Бийске, в Рубцовске, по краю стало больше на 50-70 депутатов. И когда один человек собирает самый крупный за последние 10 лет митинг в Бийске, это тоже показатель.

Репутация — вообще, вещь относительная. Например, Нина Петровна Данилова, имея безупречную политическую репутацию, в один из самых сложных моментов для партии предала ее, выйдя из ее рядов. Из-за несогласия с отдельным ее членом. Поверьте, за свою историю членства в КПРФ я очень часто была с чем-то или с кем-то не согласна. Я могла разочароваться в людях. Но никогда — в идее.

Теперь о Шебалине. Он стал одной из самых больших находок. Лично для меня он — человек-открытие. Наличие судимостей, конечно, могло смутить, в том числе и мое вышестоящее руководство. Но при этих его биографических данных он дважды побеждал на округе в Бийскую гордуму, а также в АКЗС. И это не смущало представителей партии власти, кстати. В моих глазах все его грехи отмолили избиратели, которые так высоко оценили его авторитет в городе. Шебалин показал самый высокий результат среди одномандатников на выборах 2017 года.

И, посмотрите, насколько профессионально сегодня работает фракция КПРФ в бийской гордуме. После выборов звучало: ой, это будет фракция маргиналов. В пух и прах они сейчас всех разносят! Именно высоким уровнем профессионализма, грамотностью подхода, отсутствием популизма. Я ими очень горжусь.

"Не мы разжигатели"

— Как вы оцениваете заявления властей о том, что КПРФ провоцирует протестные акции и накачивает ситуации даже там, где это не требуется? Например, в случае с дольщиками "Демидов-парка".

— Мы людей на улицы не выводим. Их выводит политика, которую проводит "ЕР". Если б в наших силах было просто взбудоражить общество и исключительно по нашему желанию собирать митинги, мы бы делали это по всему краю. Но это не так. Массовые мероприятия, которые мы помогаем организовывать, возникают там, где есть проблемы, которые не решаются.

Это, например, закрытие больницы в Ключевском районе. Да, КПРФ выступила организатором. Но, простите, 400 жителей вышли на акцию. Мы в Барнауле не на каждый митинг столько собираем. В Рубцовске в 30-градусный мороз сотни людей вышли высказаться против ликвидации выплат "семипалатинцам".

Что касается "Демидов-парка". Никогда бы люди не вышли на улицу, если бы их проблема могла решиться другим путем. Я вам больше скажу, они уже готовы идти на голодовку. И мы здесь не выступаем поджигателями ситуации, ведь не мы оставили людей без жилья. И воодушевлены они тем, что форма протеста становится единственным путем решения проблемы. К моему великому сожалению.

Губернаторские амбиции

— Достаточно ли число муниципальных депутатов у КПРФ в крае, чтобы выдвинуть своего кандидата в губернаторы в 2019 году? Намерены ли вы выставлять его?

— Да, намерены. Мне кажется, более подходящего стечения обстоятельств для выдвижения кандидата от КПРФ и его победы в новейшей истории Алтайского края не было. Мы не можем себе позволить не использовать эту ситуацию. Убеждена, что наш кандидат будет настолько авторитетным и достойным человеком, что и представители других партий будут готовы поддержать эту кандидатуру. Наша цель будет — не просто участие, а борьба за кресло губернатора.

Я, наверно, стану последним человеком, которого будут рассматривать на эту должность. Я категорически против моего выдвижения. Но все, что в моих силах, я сделаю для того, чтобы кандидатом от нас стала фигура федерального значения.

Сегодня среди муниципальных депутатов коммунистов и тех, кто будет готов поставить подпись в поддержку нашего претендента, — более 400. Конечно, после заявлений президента, председателя ЦИК институт муниципального фильтра может себя изжить. Но даже если он останется, я уверена, мы соберем необходимое число голосов.

— Вы готовы назвать возможных кандидатов?

— Одна фамилия была озвучена на пленуме краевого комитета. Ее предложила я. Это Грудинин Павел Николаевич (председатель подмосковного "Совхоза им. Ленина" — прим. altapress.ru). Я предложила обратиться к нему с такой инициативой. Я обсуждала этот вопрос с Геннадием Андреевичем Зюгановым. Сейчас, конечно, не принято никаких решений.

Специальный вопрос

— В этом году празднуется 100-летие октябрьской революции. Есть ли что-то, что объединяет две эпохи — 1917 и 2017 годов?

— Изменились только декорации. А желание перемен к лучшему, борьба за справедливость остались. В 1917 году был примерно такой же уровень социальной дифференциации, как и сейчас. Как сегодня можно говорить о социальной справедливости, если чиновник, возглавляющий социальный комитет, получает 200 тыс. рублей, а хирург в районной больнице 15 тыс.? Он спасает жизни. А что делает чиновник? И он слуга народа. Когда слуги живут лучше, чем народ, — это, на мой взгляд, отсутствие мудрости при вынесении уроков из тех событий, которые были 100 лет назад.

Я искренне надеюсь, что не повторяться трагические события. И я говорю не о самой революции. Это было светлое и яркое событие с точки зрения того, что было достигнуто в результате его проведения. Трагична не революция, а та ситуация, которая заставила людей пойти на крайнюю меру. Трагедию совершили не большевики, которые взяли власть, валяющуюся плод ногами, а те люди, которые должны были понимать: либо они меняют ситуацию сами, либо это сделают за них. У них не хватило ни воли, ни желания.

О чем еще рассказала собеседница

Об участии в выборах главы Рубцовска

— Позиция КПРФ принципиальна в вопросе выдвижения кандидатов на должность глав муниципалитетов. Мы выступали и будем выступать с требованием прямых выборов. И мы не признаем такую форму, как конкурсный управляющий. Участие коммунистов в процессе назначения главы было бы признанием его легитимности. Это противоречит позиции партии.

О коммерческих кандидатах

— Я дала обещание однопартийцам, что практика выдвижения багаряковых, мастининых, махсудянов — у нас прекратится. Мы уже ушли от этого на выборах в 2017 году. Если от нас и шли люди, имеющие финансовые возможности, они честно боролись на округах и не как "денежные мешки".

О союзе с другими партиями

— Как говорила Маргарет Тэтчер, в политике не бывает друзей, только временные союзы. Накануне кампании 2017 года между руководителями КПРФ, ЛДПР и "СР" в крае была достигнута неофициальная договоренность о том, что мы свою кампанию строим на борьбе не друг с другом, а с "ЕР". Она была на деле реализована и в нашем случае показала свой результат.

Хотя порой, в том числе и сейчас, межпартийная борьба переходит на другой уровень — личностных оскорблений. В том числе со стороны отдельных депутатов АКЗС. Я считаю это жалкими попытками заработать себе интерес со стороны СМИ на событиях, к которым они не имеют отношения. Собственных дел маловато. Проще заявить, что у коммунистов руки по локоть в крови.

Досье

Мария Николаевна Прусакова родилась 4 сентября 1983 года в Барнауле. Окончила гимназию №40. В 2006 году окончила заочное отделение факультета политических наук АлтГУ, политолог. Начинала работать в Центре помощи семье и детям Барнаула. С 2008 года была помощником депутата АКЗС.

Член КПРФ — с сентября 2001 года. С 2007 года работает в аппарате крайкома. Начинала как инструктор. В 2009-2011 годах — главный редактор сайта. В мае 2016 года избрана первым секретарем крайкома и членом ЦК партии.

Замужем, воспитывает двух детей.