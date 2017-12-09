"Речь идет о минимизации начальников": Карлин еще раз объяснил главам суть оптимизации

Цель оптимизации — адаптировать число и структуру соцучреждений под потребности граждан, а также избавиться от лишних начальников. Более того, оптимизация, не исключено, может привести и к росту числа организаций. И главное — она никогда не заканчивается. Об этом губернатор Алтайского края Александр Карлин говорил главам город и районов на встрече 7 декабря.
Александр Карлин,
губернатор Алтайского края:
— Вы пишите иногда: "Мы оптимизацию завершили". Есть недопонимание. Помните: есть у революции начало, нет у революции… ? Оптимизация — это не какая-то одномоментная задача или акция, которую можно провести, закончить и сказать "все, проехали". Это живой процесс выстраивания системы учреждений образования здравоохранения, культуры, спорта, чтобы она была максимально адаптивна и соответствовала реальным запросам людей.
По словам Карлина, именно поэтому оптимизация может привести в том числе и к созданию новых учреждений, увеличению их числа, "если будет востребованность, если будут созданы материально-финансовые предпосылки".
Александр Карлин,
губернатор Алтайского края:
— Мы иногда некоторые темы сами для себя неправильно усваиваем. Еще раз повторяю: никто не ставит задачу механически сокращать число учреждений. Речь идет об оптимизации, о минимизации числа начальников здесь. Когда из нескольких человек персонала добрая половина ходит и передает друг другу указания.
Причем в этом вопросе, утверждает глава региона, мало что изменилось. Даже если один детский сад утратил статус самостоятельного и стал филиалом, "число неработающих в нем каким было, таким и осталось".
Александр Карлин,
губернатор Алтайского края:
— Что нужно сделать? Вам и вашим заместителям посмотреть функциональные обязанности. Посмотреть, как устроена работа — и не по бумагам, а по жизни. Чтобы та же штатная численность в садике или школе была больше задействована в непосредственной работе с детьми. Этого мы добиваемся.
Губернатора поддержал и министр финансов региона Владимир Притупов.
Владимир Притупов,
заместитель председателя правительства края, министр финансов:
Не нужно, говоря об оптимизации, перекладывать ответственность и говорить, что мы уменьшаем средства. Все объемы рассчитываются, исходя из числа получателей. Если есть 1 тыс. учеников, то и средства на это число предусмотрены. Эти средства не изымаются и не уходят, только перераспределяются.
Напомним, что последние два года в Алтайском крае идет масштабный процесс оптимизации соцучреждений, предусматривающий в значительной степени их юридическое объединение. Когда одна организация (например, школа или больница) становится головной, а другие (в том числе расположенные в соседних селах) приобретают статус филиалов.
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