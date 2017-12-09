"Речь идет о минимизации начальников": Карлин еще раз объяснил главам суть оптимизации

Сегодня, 09:33.
Политика

Цель оптимизации — адаптировать число и структуру соцучреждений под потребности граждан, а также избавиться от лишних начальников. Более того, оптимизация, не исключено, может привести и к росту числа организаций. И главное — она никогда не заканчивается. Об этом губернатор Алтайского края Александр Карлин говорил главам город и районов на встрече 7 декабря. 

Александр Карлин.
Александр Карлин. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.

Александр Карлин,
губернатор Алтайского края:

— Вы пишите иногда: "Мы оптимизацию завершили". Есть недопонимание. Помните: есть у революции начало, нет у революции… ? Оптимизация — это не какая-то одномоментная задача или акция, которую можно провести, закончить и сказать "все, проехали". Это живой процесс выстраивания системы учреждений образования здравоохранения, культуры, спорта, чтобы она была максимально адаптивна и соответствовала реальным запросам людей.

По словам Карлина, именно поэтому оптимизация может привести в том числе и к созданию новых учреждений, увеличению их числа, "если будет востребованность, если будут созданы материально-финансовые предпосылки".

Александр Карлин,
губернатор Алтайского края:

— Мы иногда некоторые темы сами для себя неправильно усваиваем. Еще раз повторяю: никто не ставит задачу механически сокращать число учреждений. Речь идет об оптимизации, о минимизации числа начальников здесь. Когда из нескольких человек персонала добрая половина ходит и передает друг другу указания.

Причем в этом вопросе, утверждает глава региона, мало что изменилось. Даже если один детский сад утратил статус самостоятельного и стал филиалом, "число неработающих в нем каким было, таким и осталось".

Александр Карлин,
губернатор Алтайского края:

— Что нужно сделать? Вам и вашим заместителям посмотреть функциональные обязанности. Посмотреть, как устроена работа — и не по бумагам, а по жизни. Чтобы та же штатная численность в садике или школе была больше задействована в непосредственной работе с детьми. Этого мы добиваемся.

Губернатора поддержал и министр финансов региона Владимир Притупов.

Владимир Притупов,
заместитель председателя правительства края, министр финансов:

Не нужно, говоря об оптимизации, перекладывать ответственность и говорить, что мы уменьшаем средства. Все объемы рассчитываются, исходя из числа получателей. Если есть 1 тыс. учеников, то и средства на это число предусмотрены. Эти средства не изымаются и не уходят, только перераспределяются.

Напомним, что последние два года в Алтайском крае идет масштабный процесс оптимизации соцучреждений, предусматривающий в значительной степени их юридическое объединение. Когда одна организация (например, школа или больница) становится головной, а другие (в том числе расположенные в соседних селах) приобретают статус филиалов. 

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров