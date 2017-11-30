Алтайские депутаты приняли беспрецедентный бюджет на 2018 год

Между первым (в октябре) и вторым чтением бюджета стало известно, что федеральный центр выделили краю дополнительно 4,2 млрд рублей. Поэтому 30 ноября депутатам пришлось вернуться к первому чтению и уточнить основные параметры – доходы (они стали 90,7 млрд), расходы (95,6 млрд) и дефицит (4,9 млрд). А затем утвердили бюджет и в окончательном чтении, то есть постатейно одобрили все источники пополнения казны распределили затраты.

Впервые консолидированный бюджет края превысит 100 млрд рублей, он составит 107 млрд, сообщил накануне губернатор Александр Карлин.

В начале сессии губернатор обратился к депутатам с бюджетным посланием.

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края:

Это один из самых устойчивых, самых сбалансированных финансовых документов региона.

Глава региона, впрочем, подчеркнул, что несмотря на все положительные подвижки, бюджет остается напряженным, дефицитным. "В первую очередь чтобы не расслабляться самим", - пояснил губернатор.



Доходы консолидированного бюджета (краевой бюджет и бюджеты муниципалитетов), по словам Карлина, возросли на 13 млрд рублей, или на 14%, к первоначальному бюджету 2017 года.



Объем федеральной помощи краю в 2018 году возрастет на 29% (плюс 9,2 млрд рублей).

В следующем году задолженность муниципалитетов перед коммерческими банками будет погашена. Губернатор сообщил, что только на обслуживание займов на местах в 2016 году потратили около 180 млн рублей, в 2017 — порядка 160 млн.



Губернатор призвал муниципалитеты больше не обращаться в коммерческие банки: "Этот инструмент нужно просто забыть".

По словам вице-премьера алтайского правительства Владимира Притупова, деньги, дополнительно выделенные из федерального бюджета, предлагается направить:

на увеличение объема финансовой помощи муниципальным образованиям,

на финансирование краевой адресной инвестпрограммы,

на программу поддержки местных инициатив,

на повышение зарплат бюджетникам,

на укрепление материально-технической базы учреждений образования и здравоохранения,

на увеличение расходов на социальную сферу и ЖКХ.

Поправки вносили все фракции. Предложения "Единой России" были, конечно, учтены. По словам лидера фракции Сергея Приба (приводит пресс-служба объединения), по инициативе единороссов увеличены компенсаций оплаты услуг ЖКХ сельским педагогам, увеличены расходы на зарплаты бюджетникам, на централизованный закуп медикаментов, возрос объем учебных расходов на одного ученика, внесены другие изменения.

Поправки "Справедливой России" частично пересекались с единороссовскими. Они также просили предусмотреть повышение зарплат бюджетников. Однако они настаивали на росте окладов, а не стимулирующих выплат. Эту тему 29 ноября прокомментировал губернатор, который четко сказал, что принцип поощрения тех, кто лучше и качественнее работает, никто отменять не будет.

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края:

Повышение будет проводиться с учетом качества работы, мы не отказываемся от стимулирования тех, кто работает более добросовестно. То есть повышение не будет механическим. Никто не отменял правило, что зарплата является прямым следствием качества и интенсивности труда.

Всего краевой фонд оплаты труда бюджетников возрастет на 12% (это в том числе врачи, школьные учителя, воспитатели в детсадах и т.д.). При этом, подчеркнул глава региона, муниципалитеты также должны будут повышать зарплаты "своим" бюджетникам – работникам культуры и дополнительного образования. Оказанная им беспрецедентная финансовая помощь позволит это сделать.

Всего расходы на оплату труда в 2018 году превысят 24 млрд рублей.

Учтены и поправки эсэров по увеличению помощи муниципалитетам, по росту расходов на содержание детско-юношеских спортивных школ. Не намного, но повышено содержание волейбольных клубов "Университет" и "Алтай". Возросла статья расходов на проведение профильных смен в образовательных лагерях.

Но власти не пошли на повышение выплат ветеранам труда, труженикам тыла и репрессированным.

Коммунисты остались верны своей позиции и категорически отвергли предложенный им проект бюджета.

Крайком КПРФ распространил свою позицию по данному вопросу. "Нынешний проект бюджета, казалось бы, выгодно отличается от тех, которые предлагались в предыдущие годы. Связано это с дополнительными вливаниями федеральных средств. Этот факт пытаются преподнести как некое достижение руководства региона, - говорится в сообщении. - На деле же федеральная поддержка, говорит лишь о том, что в Москве наконец-то увидели комплекс серьезнейших проблем, которые край не в состоянии решить самостоятельно".

Коммунисты расценивают дополнительные транши как "попытку спасти репутацию руководства Алтайского края накануне выборов Президента РФ".

В КПРФ считают, что бюджет должен решать наболевшие проблемы региона, такие, как ликвидация социальной инфраструктуры на селе, оптимизация бюджетных учреждений, "невыносимые условия в крае для товаропроизводителей", безработица, бесправие трудящихся, низкий уровень поддержки незащищенных слоев населения.

Лидер фракции ЛДПР Владимир Семенов, оценивая документ, начал с того, что бюджет представлен хороший, сбалансированный, социально направленный", а завершил тем, что фракция не поддержит проект. Семенов аргументировал эту позицию.

ЛДПР вносила свои поправки и к первому, и ко второму чтению. Они касались изменения плана приватизации в целью увеличения собственных доходов, а также роста расходов на ряд социальных статей.

Владимир Семенов,

руководитель фракции ЛДПР:

Наши поправки обсудили подробно и конструктивно... ну минуты 1,5. На фракции обсуждения также не вышло.

По словам Семенова, сегодня в АКЗС налицо авторитарная модель, что, возможно, допустимо в бизнесе или даже в исполнительной власти, но "не совсем правильно для законодательного органа".

Владимир Семенов,

руководитель фракции ЛДПР: