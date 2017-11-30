Карлин призвал муниципалитеты не "расслабляться" после получения 3 млрд рублей

Комментируя принятие бюджета края на 2018 год, глава региона подчеркнул, что в следующем году предусмотрена большая финансовая помощь муниципалитетам. Вкупе с теми 3 млрд рублей, которые дополнительно выделили им в этом году, объем поддержки будет очень весомым, местным властям удастся рассчитаться почти по всем долгам.

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края:

— Но это несет в себе некоторые угрозы. Мне поступают сигналы, что наши коллеги кое-где начинают расслабляться. Нам бы не хотелось этой помощью формировать устойчивые иждивенческие настроения.

Губернатор подчеркнул, что от городов и районов по-прежнему ждут работы по повышению собственных доходов и налогооблагаемой базы. По словам губернатора, там, где ведется работа с межеванием, формированием земельных участков, только это направление дает существенный прирост платежей в местные бюджеты.