Карлин призвал муниципалитеты не "расслабляться" после получения 3 млрд рублей

В некоторых районах Алтайского края власти, впечатлившись полученной помощью из краевого бюджета, "расслабились", считает губернатор Александр Карлин. 29 ноября он ясно дал понять, что цель у поддержки была совсем иная.
Комментируя принятие бюджета края на 2018 год, глава региона подчеркнул, что в следующем году предусмотрена большая финансовая помощь муниципалитетам. Вкупе с теми 3 млрд рублей, которые дополнительно выделили им в этом году, объем поддержки будет очень весомым, местным властям удастся рассчитаться почти по всем долгам.
Александр Карлин,
губернатор Алтайского края:
— Но это несет в себе некоторые угрозы. Мне поступают сигналы, что наши коллеги кое-где начинают расслабляться. Нам бы не хотелось этой помощью формировать устойчивые иждивенческие настроения.
Губернатор подчеркнул, что от городов и районов по-прежнему ждут работы по повышению собственных доходов и налогооблагаемой базы. По словам губернатора, там, где ведется работа с межеванием, формированием земельных участков, только это направление дает существенный прирост платежей в местные бюджеты.
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