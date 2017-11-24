"Про лапти и козу": алтайские депутаты хотят снизить налоги для малого бизнеса

Малый бизнес в Алтайском крае получит налоговые послабления в 2018 году. Но не весь: двукратное понижение ставок по упрощенной системе налогообложения (УСН) и смягчение условий по патентам коснется только некоторых видов деятельности. Законопроекты, предусматривающие облегчение жизни ряда предпринимателей, депутаты АКЗС рассмотрят на сессии 30 ноября.
"Упрощенка" для избранных
Один из документов предусматривает двукратное снижение ставки по УСН для некоторых видов деятельности. В пояснительной записке к законопроекту они названы приоритетными.
С объектом налогообложения "доходы" — 3% (вместо прежних 6%):
- сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов,
- производство изделий народных художественных промыслов,
- производство корзиночных и плетеных изделий,
- предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов,
- деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания,
- предоставление услуг по дневному уходу за детьми,
- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.
С объектом налогообложения "доходы, уменьшенные на величину расходов" — 7,5% (против прежних 15%).
- производство спортивных товаров,
- производство игр и игрушек,
- производство сырого овечьего и козьего молока,
- производство сырой (немытой) шерсти и волоса козы,
- производство шерстяных тканей,
- производство фетра и войлока,
- производство кормового микробиологического белка, премиксов, кормовых витаминов, антибиотиков, аминокислот и ферментов,
- производство оборудования для приготовления кормов для животных,
- производство машин и оборудования для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий,
- производство удобрений и азотных соединений,
- производство прочих станков,
- производство электронных печатных плат,
- производство частей приборов и инструментов для навигации, управления, измерения, контроля, испытаний и прочих целей,
- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.
Документ предусматривает и условия применения льготных ставок:
- средняя численность наемных работников не менее 3 человек;
- доля доходов от реализации товаров (работ, услуг) по приоритетному виду деятельности в общем объеме доходов должна быть не менее 70%;
- размер этих доходов не превышает 15 млн рублей;
- среднемесячная заработная плата на одного наемного работника — не менее 15 тыс. рублей.
По данным АКЗС, на территории края на 1 января было зарегистрировано 36,4 тыс. предпринимателей, работающих на УСН: 19,7 тыс. юрлиц и 16,7 тыс. ИП. В 2016 году они в общей сложности заплатили в бюджет почти 3 млрд рублей налогов, за девять месяцев этого года — 2,5 млрд. рублей.
Если депутаты утвердят законопроект, то снижение ставок коснется предпринимателей, которые из общей суммы налоговых отчислений по УСН платят лишь 9,5 млн рублей, это 0,4%.
Анна Паутова,
руководитель Центра семьи и детства "Растем вместе":
— Почти 100% предпринимателей в негосударственном секторе образования работают на "упрощенке": кто на 6%, кто на 15%. Те, кто поменьше, - на 6%, им так удобнее. Я не думаю, что снижение ставки будет иметь определяющее значение для судьбы бизнеса или как-то финансово оздоровит компанию. Но в любом случае это хоть какая-то государственная поддержка, которой бизнес этого сектора полностью лишен, за исключением лицензированных учреждений.
Алексей Бурдовицын, гендиректор "АлтайСтройМаша" (производит оборудование для изготовления газобетона), позитивно оценивает нововведение: "Всегда чем ниже нагрузка, тем лучше".
По его словам, на "упрощенке" работают в основном те производители, которые поставляют продукцию частникам или с ИП. Более крупные предприятия, имеющие солидный пул покупателей, "сидят" на общей системе.
Однако представители малого бизнеса признают, что глобального влияния на положение предпринимателей края в целом поправки не окажут. Уж больно своеобразный набор приоритетных видов деятельности указан как льготный. Да и в абсолютных цифрах снижение налоговой нагрузки будет "копеечным", считает Татьяна Ларина, зампредседателя Алтайского союза предпринимателей.
Татьяна Ларина,
заместитель председателя Алтайского союза предпринимателей:
— Я этот документ называют законопроектом про лапти и козу. И однако же я все равно его одобряю — любое улучшение положения предпринимателей этого стоит. Пусть будет. Чем черт не шутит, вдруг начнет у нас развиваться и такой бизнес. К чести управления по предпринимательству надо сказать, что они стараются по мере своих сил что-то делать для бизнеса. Хотя им не всё разрешают.
В пресс-службе фракции "Единая Россия" (именно она выступает инициатором изменений) пояснили, что перечень видов деятельности формировался по двум критериям: потенциал для выведения из "тени" одних и стимулирование развития других.
Льготный патент для небольших территорий
Законопроект предусматривает снижение размера потенциально возможного к получению годового дохода ИП (этот показатель дает право работать на патенте) для бизнеса в 39 районах края. Они относятся к так называемой 4-ой группе муниципалитетов, где применяется патентная система.
В среднем снижение размера годового дохода произойдет на 15-25%.
Более существенным оно станет для розничной торговли. Здесь по ряду позиций показатель снизится на 40%.
Прежние показатели сохранятся для транспортных услуг — по перевозке грузов, пассажиров, для такси, а также для тех, кто сдает недвижимость в аренду.
Предполагается, что эти меры позволят облегчить жизнь действующих предпринимателей и вывести новых из тени.
Это уже не первая попытка законодателей усовершенствовать патентную систему. Ее задумывали для того, чтобы упростить жизнь мелким предпринимателям и легализовать весь микробизнес, в основном сферу услуг: работу парикмахеров, переводчиков, нянь и т.д. Однако большой популярности патенты так и не снискали.
Как сообщил вице-спикер краевого парламента Сергей Серов в конце октября, в 2016-2017 годах патенты получили лишь 500 человек, при этом в 30 районах края желающих приобрести их вообще не нашлось. Главная причина — необходимость платить страховые платежи.
Кроме того, эта система предусматривает увеличение цены патента с ростом числа наемных работников. А это вовсе не стимулирует предпринимателей ни к развитию, ни к легализации кадров.
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