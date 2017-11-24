"Про лапти и козу": алтайские депутаты хотят снизить налоги для малого бизнеса

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"Упрощенка" для избранных

Один из документов предусматривает двукратное снижение ставки по УСН для некоторых видов деятельности. В пояснительной записке к законопроекту они названы приоритетными.

С объектом налогообложения "доходы" — 3% (вместо прежних 6%):

сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов,

производство изделий народных художественных промыслов,

производство корзиночных и плетеных изделий,

предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов,

деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания,

предоставление услуг по дневному уходу за детьми,

научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.

С объектом налогообложения "доходы, уменьшенные на величину расходов" — 7,5% (против прежних 15%).

производство спортивных товаров,

производство игр и игрушек,

производство сырого овечьего и козьего молока,

производство сырой (немытой) шерсти и волоса козы,

производство шерстяных тканей,

производство фетра и войлока,

производство кормового микробиологического белка, премиксов, кормовых витаминов, антибиотиков, аминокислот и ферментов,

производство оборудования для приготовления кормов для животных,

производство машин и оборудования для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий,

производство удобрений и азотных соединений,

производство прочих станков,

производство электронных печатных плат,

производство частей приборов и инструментов для навигации, управления, измерения, контроля, испытаний и прочих целей,

научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.

Документ предусматривает и условия применения льготных ставок:

средняя численность наемных работников не менее 3 человек; доля доходов от реализации товаров (работ, услуг) по приоритетному виду деятельности в общем объеме доходов должна быть не менее 70%; размер этих доходов не превышает 15 млн рублей; среднемесячная заработная плата на одного наемного работника — не менее 15 тыс. рублей.

По данным АКЗС, на территории края на 1 января было зарегистрировано 36,4 тыс. предпринимателей, работающих на УСН: 19,7 тыс. юрлиц и 16,7 тыс. ИП. В 2016 году они в общей сложности заплатили в бюджет почти 3 млрд рублей налогов, за девять месяцев этого года — 2,5 млрд. рублей. Если депутаты утвердят законопроект, то снижение ставок коснется предпринимателей, которые из общей суммы налоговых отчислений по УСН платят лишь 9,5 млн рублей, это 0,4%.

Анна Паутова,

руководитель Центра семьи и детства "Растем вместе":

— Почти 100% предпринимателей в негосударственном секторе образования работают на "упрощенке": кто на 6%, кто на 15%. Те, кто поменьше, - на 6%, им так удобнее. Я не думаю, что снижение ставки будет иметь определяющее значение для судьбы бизнеса или как-то финансово оздоровит компанию. Но в любом случае это хоть какая-то государственная поддержка, которой бизнес этого сектора полностью лишен, за исключением лицензированных учреждений.

Алексей Бурдовицын, гендиректор "АлтайСтройМаша" (производит оборудование для изготовления газобетона), позитивно оценивает нововведение: "Всегда чем ниже нагрузка, тем лучше".

По его словам, на "упрощенке" работают в основном те производители, которые поставляют продукцию частникам или с ИП. Более крупные предприятия, имеющие солидный пул покупателей, "сидят" на общей системе.

Однако представители малого бизнеса признают, что глобального влияния на положение предпринимателей края в целом поправки не окажут. Уж больно своеобразный набор приоритетных видов деятельности указан как льготный. Да и в абсолютных цифрах снижение налоговой нагрузки будет "копеечным", считает Татьяна Ларина, зампредседателя Алтайского союза предпринимателей.

Татьяна Ларина,

заместитель председателя Алтайского союза предпринимателей:

— Я этот документ называют законопроектом про лапти и козу. И однако же я все равно его одобряю — любое улучшение положения предпринимателей этого стоит. Пусть будет. Чем черт не шутит, вдруг начнет у нас развиваться и такой бизнес. К чести управления по предпринимательству надо сказать, что они стараются по мере своих сил что-то делать для бизнеса. Хотя им не всё разрешают.

В пресс-службе фракции "Единая Россия" (именно она выступает инициатором изменений) пояснили, что перечень видов деятельности формировался по двум критериям: потенциал для выведения из "тени" одних и стимулирование развития других.

Льготный патент для небольших территорий

Законопроект предусматривает снижение размера потенциально возможного к получению годового дохода ИП (этот показатель дает право работать на патенте) для бизнеса в 39 районах края. Они относятся к так называемой 4-ой группе муниципалитетов, где применяется патентная система.

В среднем снижение размера годового дохода произойдет на 15-25%.

Более существенным оно станет для розничной торговли. Здесь по ряду позиций показатель снизится на 40%.

Прежние показатели сохранятся для транспортных услуг — по перевозке грузов, пассажиров, для такси, а также для тех, кто сдает недвижимость в аренду.

Предполагается, что эти меры позволят облегчить жизнь действующих предпринимателей и вывести новых из тени.

Это уже не первая попытка законодателей усовершенствовать патентную систему. Ее задумывали для того, чтобы упростить жизнь мелким предпринимателям и легализовать весь микробизнес, в основном сферу услуг: работу парикмахеров, переводчиков, нянь и т.д. Однако большой популярности патенты так и не снискали.

Как сообщил вице-спикер краевого парламента Сергей Серов в конце октября, в 2016-2017 годах патенты получили лишь 500 человек, при этом в 30 районах края желающих приобрести их вообще не нашлось. Главная причина — необходимость платить страховые платежи.

Кроме того, эта система предусматривает увеличение цены патента с ростом числа наемных работников. А это вовсе не стимулирует предпринимателей ни к развитию, ни к легализации кадров.