У жителей Барнаула налоги на недвижимость увеличились на 16-55%

Сегодня, 07:18.
Экономика

Многие барнаульцы, получив квитанции на уплату налога на имущество за 2016 год, вновь, как и в прошлом году, испытали шок. У одних сумма увеличилась на 16%. У других — более чем на 50%. "При инфляции в 4% и падении рыночных цен на недвижимость рост налогов воспринимается как вопиющая несправедливость", — полагает Геннадий Шейда, экс-депутат Барнаульской гордумы.

Барнаул. Вид на новостройки. Недвижимость.
Барнаул. Вид на новостройки. Недвижимость. Фото: Михаил Хаустов.

Квартиры

Елена живет в центре Барнаула, квартира — 100 кв. метров. Налог за 2015 год, который она заплатила в прошлом году, составил 8,5 тыс. рублей. В этом году надо отдать государству на 15,8% больше: 9,8 тыс. "Мы разбили сумму на две части и заплатили одну часть в октябре, другую в ноябре", — пояснила Елена.

Семья, живущая в Октябрьском районе, год назад заплатила за квартиру площадью 68 кв. метров 7,2 тыс рублей. Сейчас в квитанции 11,2 тыс. Рост — на 55%.

Владелице квартиры в доме на поселке Южный квитанция пришла совсем недавно. Ей предъявили к уплате 7,2 тыс. рублей, хотя и в прошлом году было немало. "Кровопийцы", — других слов она не находит.

Все эти суммы надо заплатить до 1 декабря.

Дома

Крупные суммы предъявлены и многим домовладельцам. Переезжали они из города на землю, рассчитывая на благоприятные налоговые условия — в Барнауле с 1990-х годов поощряли индивидуальное жилищное строительство. Но теперь низкие налоги в прошлом.

У Геннадия Шейды налог увеличился с 23 тысяч до 26,9 тысяч рублей. У читателя altapress.ru из села Лебяжье мог бы возрасти с 72 до 96 тыс. рублей. Если бы он не оформил половину дома на себя — он пенсионер и за свою долю налог не платит вовсе. Соседу же предъявили к уплате 48 тыс.

Энергосберегающий дом в Барнауле на улице Садгородской.
Энергосберегающий дом в Барнауле на улице Садгородской.

Нежилая недвижимость

Отдельная история связана с нежилыми зданиями и помещениями.

Юрий Фриц,
председатель правления Алтайского союза предпринимателей:

Повышение налогов коснулось всех, кто владеет недвижимостью и использует ее в предпринимательской деятельности.

Один из малых бизнесменов, попросивший не называть свою фамилию, вместе с супругой лично владеет подвалом — это его офис. Его бизнес терпит бедствие, за подвал надо заплатить 70 тыс. "Таких денег у меня сейчас просто нет", — говорит он. Он трижды выставлял подвал на продажу, цену снизил уже на 40%. А желающих его приобрести как не было, так и нет.

Юрий Фриц напоминает установку президента России — налоги на малый бизнес не повышать. По его словам, АСП сейчас собирает сведения об изменении налогов на имущество в Барнауле и будут добиваться его снижения.

Юрий Фриц,
председатель правления Алтайского союза предпринимателей:

В рамках федерального закона муниципалитеты и регионы имеют право принять понижающий коэффициент. В Москве, сытой и довольной, муниципалитет принял коэффициент 0,3. Сумма, которую платят жители столицы в качестве налога на имущество, меньше, чем в Барнауле.

Юрий Фриц, руководитель группы компаний "Сибирь-Контракт".
Юрий Фриц, руководитель группы компаний "Сибирь-Контракт".

Волшебный коэффициент

Если у предпринимателей есть надежда на общее сокращение налоговой нагрузки, то рядовые граждане, видимо, в тупиковой ситуации.

Налог на недвижимость в крае рассчитывают так: инвентаризационную стоимость умножают на ставку налога и коэффициент-дефлятор, установленный минэкономразвития РФ. Дефлятор впервые применили при расчете налога за 2015 год, в 2016 году его снова увеличили, в 2017 произойдет то же самое. Это главная причина роста суммы в платежных документах.

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Кроме того, стоимость жилья, умноженная на дефлятор, может перескочить из одного диапазона в другой, и тогда ставка возрастет, скажем, с 0,5% до 0,88%. Хотя, отметим, характеристики жилья не улучшились и даже наоборот: износ дома, скорее всего, возрос.

Напомним, налоговые ставки в Барнауле дифференцированные: чем дороже недвижимость, тем они выше. К примеру, для недвижимости стоимостью 500-800 тыс. рублей налог составляет 0,5%, стоимостью 800 тыс.-1,5 млн. — 0,88%, 1,5-3 млн рублей — 0,92%.

Именно это, скорее всего, и было причиной роста налога на 55% у семьи из Октябрьского района. "Из-за этих диапазонов мы с мужем платим за свои доли по разным ставкам: у меня доля больше, и я попала в другой диапазон. Хотя живем мы в одном доме", - недоумевает еще одна жительница Барнаула.

Новостройка. Недвижимость.
Новостройка. Недвижимость.

Смущает разница

Смущает людей и разница в налогах. У кого-то инвентаризационная стоимость жилья низкая. Суммы и в прошлом году были вполне терпимые, и в этом рост от низкой базы не воспринимается болезненно.

Более того, есть категория граждан, которые налоги на имущество не платят.

Это, как пояснили в пресс-службе УФНС по Алтайскому краю, владельцы недвижимости, введенной в эксплуатацию после 1 января 2012 года. Ведь инвентаризационная стоимость их жилья не установлена (как раз с этого времени упразднены органы БТИ, которые ее определяли) — есть только кадастровая. А по ней налог пока не считают, говорят в УФНС.

И пока край не перейдет на взимание налогов по кадастровой стоимость, начислять им налог не будут. "Как только это произойдет, они начнут платить налог, но только начиная с того года, как будет принят соответствующий закон", — пояснили в пресс-службе налоговой службы.

Факт

Налог на объекты недвижимости (жилые дома, квартиры, нежилые помещения) исчисляется, как и прежде, исходя из инвентаризационной стоимости недвижимого имущества. Сведения о ней до 1 марта 2013 года были представлены в налоговые органы филиалом госпредприятия "Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ" по Алтайскому краю.

Оспорить можно, но нельзя

Несколько собеседников altapress.ru интересовались: если мы не согласны с инвентаризационной стоимостью нашего жилья, как быть? Теоретически ее можно оспорить в суде. Практика же оспаривания отсутствует, поясняет Евгений Госьков, гендиректор компании "Бизнес-эксперт". В нормативных актах нет самого понятия инвентаризационной стоимости, непонятно, в каком суде ее оспаривать, кто может быть ответчиком.

На федеральном уровне принято решение — всем переходить на кадастровую стоимость как базу для исчисления налогов. И в большинстве регионов это сделали, продолжает Госьков. Но в крае пока нет. "Я считаю, что и нашему региону нужно как можно быстрее перейти на расчет налогов по кадастровой стоимости. Ее хотя бы можно оспорить в суде", — говорит один из предпринимателей.

Геннадий Шейда, Оксана Молодых.
Геннадий Шейда, Оксана Молодых.

Курс на рост

Причинами резкого роста налогов на недвижимость в Барнауле Геннадий Шейда активно интересовался, еще будучи депутатом гордумы прошлого созыва.

Геннадий Шейда,
экс-депутат Барнаульской гордумы:

Когда я начал поднимать тему роста налогов на имущество, меня пригласила к себе председатель комитета по бюджету администрации Барнаула Надежда Тиньгаева. Из разговора с ней я понял, что увеличение собственных доходов муниципальных бюджетов— установка краевых властей.

Впрочем, чья бы это ни была установка, через год жители получат новые платежки с более существенными суммами. Так что готовьте деньги заранее.

Справка

В случае, если налогоплательщик не в состоянии заплатить налог, возможна отсрочка или рассрочка. Как пояснили в пресс-службе УФНС, налоги нужно уплатить до 1 декабря. Если налог не уплачен, после 1 декабря эта сумма "упадет" в недоимку,  тогда можно претендовать на отсрочку или рассрочку. Процесс оформления весьма трудоемкий. Один из собеседников рассчитал, что на сбор всех документов ему понадобилось бы 10 дней.

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