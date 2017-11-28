Не мытьем, так катаньем: в Бийске "протащили" повышение налогов для бизнеса

Вопрос о повышении коэффициентов был вынесен на рассмотрение депутатов на сессии 23 ноября, пишет "Бийский рабочий".

Законопроект предполагает повысить коэффициент для автоперевозчиков с 0,4 до 0,44, для столовых — с 0,7 до 1; для рекламы — с 0,4 до 1, для розничной торговли (зависит от площади торгового объекта) с 0,2 до 0,62. В результате бюджет Бийска должен получить дополнительно 8,1 млн рублей.

На сессии 23 ноября голоса депутатов разделились: 15 проголосовали "за", 15 — все представители оппозиционных партий — "против". А для принятия документа требовалось большинство.

Но уже 24 ноября прошло повторное дистанционное голосование.

Татьяна Борисенко, руководитель аппарата думы пояснила "Бийскому рабочему": в законодательный орган поступило письмо от и.о. главы администрации города Александра Студеникина с просьбой повторно рассмотреть вопрос.

Анатолий Чуй,

заместитель председателя Бийской городской думы:

— У главы администрации есть такое право — просить депутатов повторно рассмотреть вопрос — и Александр Петрович им воспользовался. Все решения по налогам должны быть приняты до 1 декабря. К тому же налоги для этой категории предпринимателей в бюджете на 2018 год заверстаны уже с учетом повышения. И без них пришлось бы дополнительно где-то искать эти выпадающие 8 млн: все равно пришлось бы что-то повышать.

При этом разработчики законопроекта считают, что заметного повышения нагрузки на бизнес не произойдет. С одного автобуса перевозчики будут платить на "копейки" больше — примерно на 3 тыс. рублей в год. В сфере розничной торговли повышение коснется прежде всего предпринимателей, работающих на небольших торговых площадях — в 10-14 кв. метров. Сверху они будут платить рублей на 200 больше.

Известно, что свою позицию по вопросу изменили депутаты от ЛДПР. Представитель городского отделения партии Сергей Абрамов пояснил "Бийскому рабочему": изначально, еще в октябре, в думу вносился пакет налоговых поправок, в том числе, предполагающий рост налогов для населения.

Сергей Абрамов,

представитель городского отделения ЛДПР:

— По повышению налога на имущество физических лиц наша позиция однозначна: этого быть не должно. Только при таком условии мы решили поддержать повышение налогов для коммерческих структур, чтобы пополнить бюджет. Ранее к документам не прилагались полностью расшифровки новой схемы. Вчера при изучении документов мы поняли, что населению это не грозит ни повышением тарифов, ни налогов.

Впрочем, он не пояснил, что мешало уточнить эти вопросы за день до этого. В краевой парторганизации ЛДПР altapress.ru сказали, что будут тщательно разбираться в мотивах бийских однопартийцев.

Тем временем коммунисты категорически не согласились с таким решением. Они с самого начала выступали категорически против усиления налоговой нагрузки. Руководитель фракции КПРФ в гордуме Константин Шебалин утверждал, что на фоне необходимости покупать онлайн-кассы в 2018 году (это несколько десятков тысяч) любое увеличение налогового может привести к прекращению работы предпринимателей. По его мнению, скорректировать сумму в 8 млн возможность была, так как между первым и вторым чтением бюджета стало известно о дополнительных средствах, которые будут выделены Бийску из краевой казны.

Шебалин обратился в прокуратуру с заявлением, сообщил сайт крайкома КПРФ. В нем он написал, что в соответствие со ст. 37 регламента думы опросное голосование может проводиться лишь в исключительных случаях. "Считаю, что по смыслу указанной нормы исключительными случаями следует считать внезапные, непредвиденные обстоятельства, которые требуют рассмотрение возникшего вопроса в кратчайшие сроки, — написал Шебалин. — Очевидно, что за несколько часов, прошедших с момента окончания заседания Думы города, таких обстоятельств не возникло".

Он подчеркнул, что переголосовать можно было на самой сессии, если бы кто-то из депутатов мотивированно объяснил, зачем. Но таких предложений ни от кого не поступило. "Таким образом, голосование по указанному выше вопросу посредством опроса депутатов было проведено с грубым нарушением регламента Думы города, а принятое решение является незаконным", — резюмировал Шебалин и попросил прокуратуру направить в парламент протест.