Российских блогеров, репетиторов и нянь хотят заставить платить налоги

Чиновники придумали, как заставить блогеров и репетиторов платить налоги. Они предлагают ввести максимально низкую величину платежа и разрешить перечислять его через мобильное приложение, сообщают "Ведомости".
Как сообщил первый зампред правительства Игорь Шувалов, вариант такой системы уже разработан: создать онлайн-офис, который будет работать как касса, через которую человек сможет взаимодействовать с Федеральной налоговой службой. Рассчитать налог может сам налоговый орган, практически никакой отчетности подавать не нужно. Заплатить его можно будет автоматически, привязав банковскую карту или счет. Воспользоваться им смогут как самозанятые, так и индивидуальные предприниматели без наемных работников. Система должна быть удобной, а налоговая нагрузка — небольшой, говорит чиновник.
Привлечь людей к системе парламентарии хотят с помощью бонусов: например, участием в системе частных компаний, которые предложат для них маркетинговые услуги, налоговые вычеты для тех, кто пользуется услугами таких предпринимателей.
Есть и другие идеи, рассказал изданию другой федеральный чиновник, но пока их не поддержали. Варианты могут быть разными: оборотный налог, который шел бы и на покрытие страховых взносов, помесячная или поквартальная выплата страховых взносов.
Подобные системы уже есть в Канаде, Финляндии и Мексике. Стимулируют людей пользоваться ими учет расходов на оборудование, гарантия пенсии и простота отчетности. Но для спроса на такую систему в России нужно гарантировать, что налоговики не станут задним числом выдвигать претензии в утаивании доходов, и что минимальный налог через какое-то время не вырастет, говорят консультанты "Ведомостей".
В I квартале 2017 года в неформальном секторе экономики трудилось, по данным Росстата, 18,7% всех занятых россиян — более 13 млн человек. В 2016 году их доля достигала 21,2%. Число тех, кто берет подработки и не платит с них налоги выросло с 30,4% в 2016 году до 35,5% в 2017 году, говорят эксперты РАНХиГС.
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