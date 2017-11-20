Бизнесмены пожаловались Путину на Медведева из-за новых сборов

В 2018 году бизнесу придется доплатить больше 100 млрд. рублей из-за различных новых сборов, которые правительство вписало в проект трехлетнего бюджета. Это нарушает договоренности о неизменности фискальной нагрузки, напомнили в письме Владимиру Путину президенты четырех бизнес-объединений – РСПП, "Деловой России", ТПП и "Опоры России", сообщают "Ведомости".

В 2014 году Путин ввел мораторий на рост налоговой нагрузки вплоть до конца 2018 г. Но с тех пор появилось множество платежей и сборов, которые формально налогами не являются. В 2017 году премьер Дмитрий Медведев поручил министерствам "воздержаться от принятия и внесения в правительство" проектов, предусматривающих новые платежи, пока не будет принят закон о них.

Однако само правительство "воздерживаться" не собирается. Например, проект бюджета вводит сразу три новых платежа: пошлины на импорт станков и оборудования, утилизационный сбор (7%) на средства производства тяжелого и энергетического машиностроения, инвестиционный сбор (25%) в морских портах. Уже существующие сборы индексируются: например, утилизационный сбор на автомобили — на 15%.

Это неизбежно приведет к сокращению инвестиций, к росту цен на средства производства и на конечную продукцию практически по всем отраслям, предупреждает бизнес президента. Индексация утилизационного сбора увеличит цены импортируемой техники, говорили сотрудники двух автоконцернов, еще больше снизится импорт автомобилей, который и так за 2012–2016 гг. упал почти в 5 раз.

Представитель президента Дмитрий Песков не ответил на вопрос "Ведомостей". Представителю премьер-министра Наталье Тимаковой не известно о письме.

Издание, ссылаясь на члена бюро РСПП, отмечает, что мораторий на повышение фискальной нагрузки на бизнес нарушал и сам президент — в частности, когда ограничивал возможности бизнеса уменьшать на размер убытка базу налога на прибыль или отменял мораторий на изменение кадастровой стоимости недвижимости с 2018 года. Однако, как считает руководитель аналитической службы "Пепеляев Групп" Вадим Зарипов, без моратория нагрузка выросла бы еще сильнее.