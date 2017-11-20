Какие налоговые изменения ожидают жителей Алтайского края в 2018 году

Краткое содержание

Физические лица

Ключевое изменение связано с налогом на имущество. В 2018 году возрастет коэффициент-дефлятор, который влияет на сумму платежа. На него умножается инвентаризационная стоимость объекта (объектов), находящихся в собственности гражданина. И уже на полученную сумму умножается ставка налога. В этом году жители региона платят налог, исходя из размера коэффициента 1,329. В следующем году он возрастет до 1,425. Это значит, что начисленная сумма для многих вновь заметно возрастет.

Пример расчета налога на имущество.

Инвентаризационная стоимость равна 600 тыс. рублей.

2017 год: 600 тыс. х 1,329 (коэффициент-дефлятор) = 797,4 тыс. (сумма, на которую начисляется ставка налога). 797,4 тыс. х 0,5% (ставка для объектов по стоимости от 500 до 800 тыс.) = 3987 рублей.

2018 год: 600 тыс. х 1,425 х = 855 тыс. 855 тыс. х 0,88% (ставка для объектов стоимостью от 800 тыс. до 1,5 млн) = 7524 рубля.

Юрий Куриленко,

руководитель управления Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю:

— Я раньше не работал в регионах, где система исчисления налога на имущество физлиц происходит дифференцированно в зависимости от инвентаризационной стоимости объектов: до 500 тыс. — одна ставка, после – другая. Что в результате? Увеличился коэффициент-дефлятор — и стоимость объекта перешла рубеж, например, в 500 тыс. Автоматически возросла ставка. Такая жесткость финансовой политики у меня вызывает уважение. Вряд ли регион сегодня выглядел бы так достойно, а я считаю, что он выглядит именно так, если бы не проводилась такая политика. Нужно уметь и зарабатывать, но и делиться, чтобы поддерживать и общие дела, социальные проекты. И, конечно, следить, чтобы все было правильно реализовано.

Юридические лица

Краткое содержание

Налог на движимое имущество

16 ноября Госдума в третьем, окончательном чтении, одобрила ряд поправок в Налоговый кодекс, в том числе возврат налога на движимое имущество организаций. Сейчас предприятия освобождены от уплаты этого налога, если имущество поставлено на баланс как основные средства после 1 января 2013 года. В свое время федеральные власти приняли такое решение, чтобы компании провели модернизацию производств. Теперь послабление льгота устраняется.

С 1 января 2018 года право взимать этот налог будет передано регионам. Ставка не должна будет превышать 1,1%. Правда, власти субъекта смогут ввести любые льготы на свое усмотрение, вплоть до полного освобождения от уплаты.

Еще до принятия этой поправки глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявлял "Интерфаксу", что предприятия опасаются: в условиях дефицита региональных бюджетов местные власти вряд ли пойдут на отказ от этого налога, а это приведет к ухудшению финансового положения производств, недавно проведших модернизацию, удлинит сроки окупаемости и отобьет желание инвестировать вновь. Однако для бюджета введение этого налога может стать ощутимым подспорьем: "Медуза" со ссылкой на данные ФНС сообщает, что в 2016 году российские компании за счет его неуплаты сэкономили 164 млрд рублей.

НДС на черный лом

Эти же поправки ввели НДС на лом и отходы черных металлов. Раньше эта сфера деятельности была от освобождена от уплаты этого налога. Против изменений выступила ассоциация "Русская сталь", которая объединяет крупнейших металлургов России. Они пояснили, что от уплаты НДС на черный лом отказались еще в 2009 году. Тогда оказалось, что налог не эффективен, так как через "серые" схемы происходило незаконное возмещение НДС на миллиарды рублей, и бюджет терял, а не приобретал. Ряд федеральных экспертов полагают, что введение НДС на черный лом по цепочке приведет и к росту цен на металлопрокат в целом.

Однако введение сегодня НДС в этой сфере уже не несет таких рисков для бюджета, как прежде: после введения автоматизированной системы контроля (АСК) НДС и новой формы отчетности налоговики могут видеть все связи между контрагентами, отслеживать цепочки взаимодействия между предприятиями, видеть, где потенциально (или реально) может происходить незаконное возмещение НДС.

Юрий Куриленко,

руководитель управления Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю:

— Масштабы проблем, которые удалось выявить при своде этой информации, огромны. Стало очевидно, что репрессивный подход здесь исключен, потому что "под раздачу" попадут очень многие — это была сложившаяся финансовая составляющая делового оборота в России.

Сегодня контроль за возмещением НДС — одна из приоритетных задач ФНС.

НДС для аграриев

Сегодня в правительстве рассматривается вопрос о том, чтобы предприятия, работающие на едином сельхозналоге (ЕСХН), стали плательщиками НДС. Обсуждается несколько вариантов: возможность добровольно перечислять НДС, оставаясь плательщиком ЕСХН, а также изменение критериев работы на сельхозналоге.

Плательщики ЕСХН освобождены от этого налога, но активно взаимодействуют с переработчиками, которые "серые" схемы используют.

Как в недавнем интервью altapress.ru сказал главный налоговик края Юрий Куриленко, анализ работы 30-40 крупнейших переработчиков региона показал, что потери бюджета в этой сфере составляют около 1 млрд рублей в год.

Использование аграриями НДС позволило бы государству гораздо глубже оценить налогообложение этого рынка.

Налог на прибыль

В Госдуму внесен законопроект о введении инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль. Документ предусматривает предоставление вычета (по решению властей региона) — уменьшение налога на прибыль на сумму капитальных вложений (покупка, модернизация, реконструкция объектов основных средств). Предлагается ввести новый вычет на 10 лет — с 1 января 2018 года до конца 2027-го.

Рассрочка по налоговым долгам

В первом чтении в Госдуме приняли законопроект, который предполагает введение рассрочки по уплате налогов, доначисленных после проверки.

Юрий Куриленко,

руководитель управления Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю:

— Когда АСК НДС (программа, которая помогает отслеживать фирмы-однодневки. - прим. altapress.ru) была введена, все поняли, что налоговый пресс — это все-таки пресс, а не решето. И если налоги доначислены, их нужно выплачивать. Но возникла проблема. Средства на это предприниматель обычно берет в банке. Но, во-первых, значительно ужесточилась банковская политика в целом, а, во-вторых, банки часто отказываются кредитовать предприятия, находящиеся в трудном положении, а доначисление крупных сумм часто к этому приводит. Сегодня норма законодательства прямо запрещает рассрочки при уплате доначисленных налогов. Сейчас такую возможность хотят предусмотреть.

Рассрочка будет предоставляться на следующих условиях.

Доначисленная сумма (налог + пеня + штраф) составляет от 30% до 70% выручки от реализации за год, предшествующий вступлению в силу решения.

Обеспечение в виде банковской гарантии.

Юрлицо или ИП:

должно быть создано не менее чем за год до даты подачи заявления о предоставлении рассрочки,

в отношении него не возбуждено производство по делу о банкротстве,

оно не находится в процессе реорганизации или ликвидации,

оно не обжалует решение по результатам налоговой проверки.

Добавим, что федеральные СМИ писали о возможности масштабной налоговой реформы после выборов президента России в марте 2018 года.