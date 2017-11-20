У россиян появится возможность оплатить налоги авансом

По его словам, проект закона предусматривает внедрение института специального авансового взноса. У россиян появится возможность перечислять деньги для уплаты имущественных налогов физических лиц на специальный код бюджетной классификации. Последующее зачисление денег в бюджет будет происходить в режиме "налогового автомата", с согласия налогоплательщика.

Ежегодно расчет имущественных налогов и формирование налоговых уведомлений осуществляется более чем для 70 млн физических лиц. По словам главы ФНС, еще больше расширили перечень субъектов РФ, в которых по решению региональных властей для расчета налога на имущество используется кадастровая стоимость.