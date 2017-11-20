У россиян появится возможность оплатить налоги авансом

В России подготовили законопроект, который позволит жителям страны авансом оплачивать имущественные налоги. Об этом "Российской газете" сообщил руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.
По его словам, проект закона предусматривает внедрение института специального авансового взноса. У россиян появится возможность перечислять деньги для уплаты имущественных налогов физических лиц на специальный код бюджетной классификации. Последующее зачисление денег в бюджет будет происходить в режиме "налогового автомата", с согласия налогоплательщика.
Ежегодно расчет имущественных налогов и формирование налоговых уведомлений осуществляется более чем для 70 млн физических лиц. По словам главы ФНС, еще больше расширили перечень субъектов РФ, в которых по решению региональных властей для расчета налога на имущество используется кадастровая стоимость.
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