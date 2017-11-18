Неожиданные заявления Кудрина о пенсиях, мигрантах комментируют политологи и экономисты

Все это происходит на фоне довольно спорных идей экс-главы Минфина и его экспертов. Что говорят об инициативах Кудрина экономисты, а о его возможном выдвижении — политологи?

Если бы Алексей Кудрин был в статусе действующего чиновника и политика, то он рисковал бы стать самым непопулярным в России чиновником и политиком. Сначала он в очередной раз заявил о повышении пенсионного возраста. Все бы ничего, но СМИ подали это как то, что в России нет денег на выплаты пенсионерам. Пенсионный фонд ответил, что деньги есть. Кудрин тоже ответил, призвав внимательнее читать его интервью "АиФ" и не реагировать на "горячие заголовки". Он сказал, что деньги на пенсии есть, но их не хватает на развитие страны.

Прошли сутки, и Центр стратегических разработок Алексея Леонидовича опубликовал доклад о демографии. В России убыль населения, недонаселенность, особенно в азиатской части. Рецепт: властям привлекать мигрантов, а гражданам повысить порог социальной терпимости. Идея спорная не только с политической, но даже с экономической точки зрения.

Евгений Балацкий,

директор Центра макроэкономических исследований Финансового университета:

— Проблема действительно возникает, она будет нарастать. Но проблемами мигрантов это решить нельзя, потому что если люди уезжают с Камчатки, то каких мигрантов вы завезете на Камчатку? Они не поедут туда. Они поедут в хорошие какие-то места, где есть работа, какие-то условия и так далее. Получается, что это замкнутый круг. Если вы наоборот мигрантов начнете приглашать, то они, в конечном счете, все перекочуют туда, где и так уже есть народ.

И на фоне всех этих публикаций журналисты спросили у бывшего министра финансов, не собирается ли он выдвигаться в президенты страны. "Не комментирую", — ответил Алексей Кудрин. Вопрос задан не случайно. Последние недели о возможном выдвижении главы ЦСР наперебой писали анонимные Telegram-каналы. Якобы именно он станет кандидатом, представляющим либеральную часть общества.

Валерий Соловей,

профессор МГИМО, доктор исторических наук:

— Он прекрасный бюрократ, замечательный министр финансов. Но он чиновник. Он не политик. Это видно по его поведению, по его психотипу. Вот обратите внимание: две последние идеи, что надо увеличивать пенсионный возраст, завозить мигрантов. Как вы думаете, как это будет воспринято обществом? Да однозначно негативно. То есть было бы странно вести президентскую кампанию в таком заведомо саморазоблачительном и проигрышном ключе.

Последние исследования экспертов Алексея Кудрина могут отвернуть от себя и бизнес, то есть главную аудиторию бывшего главы Минфина. Например, неделю назад его Комитет гражданских инициатив подсчитал, во сколько стране обходится избыточное уголовное преследование предпринимателей — в 9,5 млрд рублей. Это недополученные налоги, другие изъятые из экономики деньги, нагрузка на суды и так далее. На что в своем Facebook отреагировал бизнес-омбудсмен Борис Титов. Цифра слишком скромная, учитывая, что разваливаются компании стоимостью в миллиарды рублей, не появляются инвестпроекты и рабочие места. "Как же далеки кудринцы от народа", — иронично заметил Титов. Они, кстати, с Кудриным давние оппоненты по поводу программы развития страны.

И, как 17 ноября рассказал Дмитрий Песков, президент в Петербурге встретился с Кудриным, тот доложил о подготовке стратегии развития России до 2024 года. Журналисты заодно спросили, не будет ли Алексей Леонидович готовить предвыборную программу Владимира Путина. Учитывая, что пока неизвестно, намерен ли глава государства участвовать в выборах, Песков назвал вопрос неуместным.