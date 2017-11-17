Кудрин предложил уволить ненужных чиновников

Следить за всеми чиновниками в стране будет Федеральное кадровое агентство, которое станет "центром управления" кадровой политикой в стране. На 10 тысяч человек должно быть не более 100 госслужащих (сейчас их 148,5). Сокращение чиновников повысит уровень цифровизации управленческих процессов с нынешних 5-10 до 50%.

В аппарате правительства ЦСР предлагает создать стратегический блок, который займется контролем стратегии развития страны. Число стратегических документов должно быть сокращено до четырех: стратегии нацбезопасности и стратегии научно-технологического, пространственного и социально-экономического развития. Как ранее отмечал Кудрин, до 80% чиновников занимаются текущими, а не стратегическими задачами, и в основном не своими функциями, а сиюминутными поручениями, выходящими за рамки их обязанностей.

Еще один пункт предложений ЦСР — "повышение политической и административной ответственности министров за выполнение стратегических приоритетов". Эксперты считают, что к министрам можно применять санкции вплоть до увольнения, если они не справляются со стратегическими задачами.

В ЦСР предлагают создать "административный трибунал" — центральный орган по дерегулированию, призванный устранить административные барьеры. Благодаря этим мерам стоимость государственного управления на одного гражданина, по оценке ЦСР, сократится до 1990 рублей в год (сейчас 2844 руб.), а "затраты на единицу результата в рутинных процессах снизятся не менее чем на 40%", пишет ura.ru.

В ближайшие годы цифровая революция станет причиной увольнения трети чиновников. Об этом сообщил глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. Он считает, что в ближайшее десятилетие целые отрасли могут быть автоматизированы, и начать замену людей роботами он предлагает с госсферы.

По данным Росстата, в 2016 году госслужащих насчитывалось 2,146 млн человек. Соответственно, если по прогнозам Кудрина за 6 лет численность государственных работников сократится на треть, то под сокращение попадут примерно 700 тысяч человек.

В ноябре президенту РФ предложили два варианта реформы государственного управления. Одна концепция подготовлена РАНХиГС, вторая — министерством экономического развития России. Академики считают, что нужно создать касту высокопоставленных чиновников, которые будут пользоваться особыми привилегиями, но при этом нести огромную ответственность за все принимаемые в стране решения. В Минэкономразвития предлагают создать плоские организационные структуры без иерархии, где группа специалистов настроена на единый результат.