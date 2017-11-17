Кудрин предложил уволить ненужных чиновников

Итоговые предложения по реформе государственного управления сформулировал для президента РФ Центр стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина. Эксперты предлагают существенно сократить количество чиновников, при этом переориентировав ценности оставшихся госслужащих. Тех, кто не справляется с реализацией реформ, предлагают уволить, сообщает РБК.
Следить за всеми чиновниками в стране будет Федеральное кадровое агентство, которое станет "центром управления" кадровой политикой в стране. На 10 тысяч человек должно быть не более 100 госслужащих (сейчас их 148,5). Сокращение чиновников повысит уровень цифровизации управленческих процессов с нынешних 5-10 до 50%.
В аппарате правительства ЦСР предлагает создать стратегический блок, который займется контролем стратегии развития страны. Число стратегических документов должно быть сокращено до четырех: стратегии нацбезопасности и стратегии научно-технологического, пространственного и социально-экономического развития. Как ранее отмечал Кудрин, до 80% чиновников занимаются текущими, а не стратегическими задачами, и в основном не своими функциями, а сиюминутными поручениями, выходящими за рамки их обязанностей.
Еще один пункт предложений ЦСР — "повышение политической и административной ответственности министров за выполнение стратегических приоритетов". Эксперты считают, что к министрам можно применять санкции вплоть до увольнения, если они не справляются со стратегическими задачами.
В ЦСР предлагают создать "административный трибунал" — центральный орган по дерегулированию, призванный устранить административные барьеры. Благодаря этим мерам стоимость государственного управления на одного гражданина, по оценке ЦСР, сократится до 1990 рублей в год (сейчас 2844 руб.), а "затраты на единицу результата в рутинных процессах снизятся не менее чем на 40%", пишет ura.ru.
В ближайшие годы цифровая революция станет причиной увольнения трети чиновников. Об этом сообщил глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. Он считает, что в ближайшее десятилетие целые отрасли могут быть автоматизированы, и начать замену людей роботами он предлагает с госсферы.
По данным Росстата, в 2016 году госслужащих насчитывалось 2,146 млн человек. Соответственно, если по прогнозам Кудрина за 6 лет численность государственных работников сократится на треть, то под сокращение попадут примерно 700 тысяч человек.
В ноябре президенту РФ предложили два варианта реформы государственного управления. Одна концепция подготовлена РАНХиГС, вторая — министерством экономического развития России. Академики считают, что нужно создать касту высокопоставленных чиновников, которые будут пользоваться особыми привилегиями, но при этом нести огромную ответственность за все принимаемые в стране решения. В Минэкономразвития предлагают создать плоские организационные структуры без иерархии, где группа специалистов настроена на единый результат.
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