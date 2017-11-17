Вице-премьер Голодец и Кудрин прокомментировали сообщения по поводу нехватки пенсий

"У нас все средства в Пенсионном фонде есть. У нас заложены средства на исполнение всех обязательств. Пенсионный фонд сбалансирован, и никаких проблем сегодня фонд не испытывает", - отметила вице-премьер.

"Пенсии выплачиваются полностью и своевременно", - сказала Голодец. По ее словам, утверждение о нехватке средств на выплату пенсий "абсолютно не соответствует действительности".

В свою очередь, председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин разъяснил свою позицию в споре с ПФР по поводу дефицита средств на выплату пенсий: речь идет о том, что фонд дефицитен без серьезных вливаний из федерального бюджета, из-за которых в России не хватает средств на инвестиции в развитие страны, сообщает РИА Новости.

"Прошу коллег из Пенсионного фонда (@pension_fond) реагировать не на "горячие" заголовки СМИ, а непосредственно на мое интервью. Восполнение дефицита ПФР требует серьезных трат бюджета. Деньги на это есть, но их не хватает на развитие", — написал Кудрин в Twitter.

Прошу коллег из Пенсионного фонда (@pension_fond) реагировать не на «горячие» заголовки СМИ, а непосредственно на мое интервью. Восполнение дефицита ПФР требует серьезных трат бюджета. Деньги на это есть, но их не хватает на развитие. https://t.co/RhG34ifzl5 pic.twitter.com/WI24ke4sjm — Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin) 16 ноября 2017 г.

16 ноября пресс-служба Минтруда сообщила, что дефицита средств в Пенсионном фонде России нет. В 2017 году обеспечена индексация страховых пенсий на 5,8%, что превышает инфляцию 2016 года (5,4%). На 2018 год в бюджете Пенсионного фонда России заложены средства для индексации страховых пенсий и фиксированных выплат к ним на уровне 3,7%, что значительно превысит уровень инфляции за 2017 год, который по ожидаемым прогнозам Минэкономразвития России составит 2,5-2,8%, напомнили в Минтруде.

Ранее экс-министр финансов, глава ЦСР Алексей Кудрин в интервью "Аргументам и фактам" заявил, что не видит на данный момент альтернативы повышению пенсионного возраста в России. По его словам, у правительства не осталось других ресурсов, чтобы платить людям в возрасте. При этом Кудрин уверен, что "закрыть дыру" за счёт других источников, например повышения налогов, не удастся, пишет znak.com.