Беспрецедентно: алтайским городам и районам выделят еще почти миллиард рублей

По словам Романенко, муниципалитетам выделяется 700 млн рублей, еще 200 млн составят дополнительные дотации на сбалансированность бюджетов.

Александр Романенко,

глава регионального отделения "Единой России", председатель АКЗС:

Мы это делаем, чтобы подчистить муниципальную повестку. Это логично: муниципальная кампания прошла, сформированы новые органы власти — давайте дадим возможность им работать с чистого листа, строить работу более эффективно, более качественно.

Спикер также добавил, что сейчас завершается работа над бюджетом на 2018 год, и в проекте муниципалитетам предусмотрено на 300 млн рублей больше, чем в текущем году.

Факт

В октябре 2017 года по решению губернатора городам и районам Алтайского края из регионального бюджета выделили дополнительные 2,2 млрд рублей на погашение долгов по налогам, по платежам в социальные фонды и по бюджетным и коммерческим кредитам. Такие суммы прежде никогда не выделялись. Те муниципалитеты, которые не имели долгов, также получили средства, которые направили преимущественно на социальную сферу.