Беспрецедентно: алтайским городам и районам выделят еще почти миллиард рублей

Муниципалитеты Алтайского края в 2017 году получат дополнительно еще 900 млн рублей, сообщил 22 ноября лидер алтайских единороссов, председатель АКЗС Александр Романенко. Таким образом, города и районы региона в 2017 году на поддержку получат беспрецедентную сумму — ранее им выделили еще 2,2 млрд рублей, в том числе на погашение многочисленных бюджетных долгов.
По словам Романенко, муниципалитетам выделяется 700 млн рублей, еще 200 млн составят дополнительные дотации на сбалансированность бюджетов.
Александр Романенко,
глава регионального отделения "Единой России", председатель АКЗС:
Мы это делаем, чтобы подчистить муниципальную повестку. Это логично: муниципальная кампания прошла, сформированы новые органы власти — давайте дадим возможность им работать с чистого листа, строить работу более эффективно, более качественно.
Спикер также добавил, что сейчас завершается работа над бюджетом на 2018 год, и в проекте муниципалитетам предусмотрено на 300 млн рублей больше, чем в текущем году.
Факт
В октябре 2017 года по решению губернатора городам и районам Алтайского края из регионального бюджета выделили дополнительные 2,2 млрд рублей на погашение долгов по налогам, по платежам в социальные фонды и по бюджетным и коммерческим кредитам. Такие суммы прежде никогда не выделялись. Те муниципалитеты, которые не имели долгов, также получили средства, которые направили преимущественно на социальную сферу.
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