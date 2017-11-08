На что на Алтае могут потратить дополнительные миллиарды в 2018 году

4,2 млрд рублей — это примерно в шесть раз больше суммы, полученной Алтайским краем на обеспечение сбалансированности бюджета в 2017 году. Как пояснили в министерстве финансов Алтайского края, увеличение межбюджетных трансфертов из Москвы связано с решением президента России и правительства РФ о распределении финансовой помощи регионам с учетом качества проводимой бюджетной и долговой политики.

Владимир Притупов,

зампред правительства Алтайского края, министр финансов:

Напомню, что Алтайскому краю на 2018 год также увеличен объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности до 27 млрд. рублей.

Эсер Александр Молотов причины выделения дополнительных миллиардов комментирует еще более определенно: это "взвешенная бюджетно-финансовая политика, которую регион проводит на протяжении многих лет". В хорошие времена эсеры ее критиковали, вспоминает эсер.

Александр Молотов,

руководитель фракции "Справедливая Россия" в АКЗС:

В тучные годы мы эту политику критиковали за излишнюю консервативность, а сейчас наша фракция ее поддерживает. Мы реалисты и видим ситуацию с бюджетами других регионов. В Хакасии, например, госдолг составляет 25 млрд рублей (137% собственных доходов. — Прим. altapress.ru), многие регионы вынуждены обрезать свои социальные обязательства, чего в Алтайском крае не происходит.

А вот Владимир Семенов, руководитель фракции ЛДПР, полагает, что главная причина, скорее всего, предстоящие президентские выборы — традиционный период раздачи "пряников".

Планы минфина

Кому и сколько денег будет добавлено? Говорить об этом пока рано, комментируют собеседники altapress.ru. Но общие направления известны. Как пояснил Владимир Притупов, средства будут направлены на повышение зарплаты работникам бюджетной сферы, поддержку муниципальных образований, а также развитие экономики края.

Планы эсеров

Эсеры эти идеи поддержат, но с некоторыми оговорками.

Александр Молотов,

руководитель фракции "Справедливая Россия" в АКЗС:

Мы поддерживаем повышение зарплат бюджетникам, но выступаем не за повышение фонда оплаты труда, как предполагает наше министерство финансов, а за увеличение окладов, это более четко и прозрачно.

Депутат полагает, что фонд оплаты труда может распределяться не вполне прозрачно, поскольку решение о разного рода стимулирующих выплатах отдается на усмотрение руководителей организаций.

Кроме того, фракция "СР" будет бороться за увеличение объема финансовой помощи муниципалитетам (и в этом она солидарна с краевым минфином).

Александр Молотов,

руководитель фракции "Справедливая Россия" в АКЗС:

После того, как муниципалитетам были выделены дополнительно 2 млрд рублей, долги муниципалитетов покрыты не в полном объеме. Плюс появятся новые, поскольку стоимость услуг ЖКХ растет, а цена угля резко увеличилась.

Но эсеры рассчитывают побороться и за выделение дополнительных средств на социальные выплаты - они уже предложили проиндексировать выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, детские пособия и ряд других. Пока же, говорит Молотов, их индексация в бюджете не предусмотрена. Свои предложения фракция отправила в профильный комитет АКЗС и краевой минфин и руководитель фракции надеется, что что-то из них будет принятою В любом случае, распределение денег - результат диалога, продолжает он.

Планы ЛДПР

Фракция ЛДПР, по словам Владимира Семенова, тоже намерена побороться за увеличение социальных выплат. В частности, за повышение поддержки многодетных семей. Жириновцы будет настаивать также на росте бюджетных ассигнований в развитие бизнес-климата по таким, например, программам, как компенсация части процентной ставки банков, выдача гарантий и т. п.

Владимир Семенов,

руководитель фракции ЛДПР в АКЗС:

Правильно вложенный рубль может привлечь до 10 рублей заемных средств из других источников. Под проектное финансирование банки дают кредиты неохотно и процентные ставки по ним высокие, вот этим и можно было бы заниматься. Тем более, что у нас будут территории опережающего развития. Чтобы они быстро развивались и дали быстрый эффект, надо предпринимателям помочь.

И собственные доходы

Так или иначе, распределение дополнительных денег будет рассмотрено на ноябрьской сессии АКЗС при рассмотрении бюджета края на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов во втором чтении.

Владимир Притупов,

зампред правительства Алтайского края, министр финансов: