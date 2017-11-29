Депутат допустил сокращение количества партий в Госдуме

Лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов на встрече с участниками проекта "Школа парламентаризма" не исключил, что в будущем в парламент будет состоять из трех или двух партий, сообщает РИА Новости.
"Я не исключаю тот период, когда объединение политических партий по идеологическим направлениям произойдёт. И этих политических партий станет не в районе 70, а гораздо меньше. Вполне возможно, в парламенте будет не четыре партии, а три, а, может быть, и две", — заявил Неверов.
"Школа парламентаризма" — это площадка для диалога между молодежью и представителями власти. Образовательная программа включает в себя встречи с общественно-политическими деятелями, стажировки в органах законодательной и исполнительной власти, разработку социальных проектов и законодательных инициатив, пишет Ura.ru.
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