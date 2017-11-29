Депутат допустил сокращение количества партий в Госдуме

"Я не исключаю тот период, когда объединение политических партий по идеологическим направлениям произойдёт. И этих политических партий станет не в районе 70, а гораздо меньше. Вполне возможно, в парламенте будет не четыре партии, а три, а, может быть, и две", — заявил Неверов.

"Школа парламентаризма" — это площадка для диалога между молодежью и представителями власти. Образовательная программа включает в себя встречи с общественно-политическими деятелями, стажировки в органах законодательной и исполнительной власти, разработку социальных проектов и законодательных инициатив, пишет Ura.ru.