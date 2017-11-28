Российские чиновники обзавелись сувенирами и автомобилями на 263 миллиарда

Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) выявили за последние четыре года 925 случаев коррупции при проведении госзакупок на общую сумму 263 миллиарда рублей, сообщил координатор проекта, депутат Госдумы Антон Гетта в ходе Антикоррупционного форума ОНФ в Новосибирске, передает ТАСС.
"Среди них — автомобили по 10 миллионов рублей для руководителей госкомпаний и госслужащих, прихоти, связанные с перелетами, разные сувениры, не только расточительство, но и все те же серые схемы", — констатировал Гетта.
В качестве примеров Гетта привел два случая: Федеральное агентство транспорта (не уточняется какое) приобрело 3 полиса добровольного медицинского страхования для руководителей на сумму 245 тысяч рублей, а Главное управление госэкспертизы — один полис на 181 тысячу рублей, пишет Lenta.ru.
В апреле председатель правительства Дмитрий Медведев передал Минфину полномочия по выработке политики в области госзакупок. Счетная палата по итогам 2016 года выявила 900 нарушений в этой сфере.
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