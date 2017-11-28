Российские чиновники обзавелись сувенирами и автомобилями на 263 миллиарда

"Среди них — автомобили по 10 миллионов рублей для руководителей госкомпаний и госслужащих, прихоти, связанные с перелетами, разные сувениры, не только расточительство, но и все те же серые схемы", — констатировал Гетта.

В качестве примеров Гетта привел два случая: Федеральное агентство транспорта (не уточняется какое) приобрело 3 полиса добровольного медицинского страхования для руководителей на сумму 245 тысяч рублей, а Главное управление госэкспертизы — один полис на 181 тысячу рублей, пишет Lenta.ru.

В апреле председатель правительства Дмитрий Медведев передал Минфину полномочия по выработке политики в области госзакупок. Счетная палата по итогам 2016 года выявила 900 нарушений в этой сфере.