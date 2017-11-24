Смена президента у большинства россиян вызовет чувство тревоги

Такие результаты показало исследование кафедры социологии и психологии политики факультета политологии МГУ, которое было посвящено психологическому состоянию общества перед президентскими выборами.

Исследование проводилось в октябре и ноябре 2017 года в Центральном, Сибирском, Поволжском, Уральском и Южном федеральных округах. Экспертов интересовало отношение россиян к выборам главы государства, ожидания от предстоящего политического цикла, уровень доверия к власти в целом и ее отдельных представителей, отмечают "Известия".

Как выяснилось, наибольшей властью в стране обладает президент. В глазах граждан также усилился авторитет администрации президента, правительства и Госдумы, а вот доверие к губернаторскому корпусу, наоборот, снизилось. По мнению экспертов, снижение популярности региональной власти стало следствием коррупционных скандалов.

Что касается предстоящих выборов, такие кандидатуры на высший пост страны, как Геннадий Зюганов (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР) и Сергей Миронов ("Справедливая Россия") не вызывают у респондентов интереса. По мнению граждан, лишь Владимир Путин решает, как будет устроена политическая конфигурация страны. Об этом заявили 95% опрошенных. При этом 20% сказали, что не готовы прийти на выборы и проявлять политическую активность. 25% признались, что не интересуются политикой вовсе.

64%, как сказано выше, видят основным кандидатом Путина. Несмотря на то, что его участие в выборах они лишатся интриги, отказ действующего президента баллотироваться вызовет у граждан чувство тревоги за будущее станы.

"Граждане боятся, что в случае выдвижения другого кандидата в стране может поменяться политический курс. Многие связывают фактор стабильности в жизни и планирования на несколько лет вперед с нынешним президентом, Владимиром Путиным", — пояснил изданию доцент кафедры социологии и психологии политики факультета политологии МГУ Андрей Зверев, пишет ura.ru.

Ранее сообщалось, что после выборов президента РФ в марте 2018 года три парламентские партии может ожидать смена лидеров. Для Геннадия Зюганова (КПРФ), Сергея Миронова ("Справедливая Россия") и Владимира Жириновского (ЛДПР) эта кампания, если они будут баллотироваться, станет последними большими выборами в карьере.