Личный самолет и вид на Кремль: появилась вакансия президента РФ

Портал вакансий Superjob разместил объявление о поиске соискателей на пост президента РФ. В объявлении сообщается, что "опыт работы не требуется", однако "работодатель отнесется с пониманием к опыту работы на аналогичной должности", пишет Lenta.ru.
От соискателя требуется активная жизненная позиция и патриотизм. В должностных обязанностях вакансии указывается назначение выборов в Госдуму, подписание федеральных законов, помилование, ведение переговоров о военном сотрудничестве и другое.
"В случае избрания работодателем предоставляется: личный самолет, государственная квартира, государственная дача. Полное содержание за государственный счет (медицинское обслуживание, питание, транспорт, занятия спортом, образование, отдых) для Президента и членов его семьи. Персональный кабинет с видом на Кремль (изнутри). Проезд от места проживания к месту работы без пробок!" — отмечается в объявлении. Зарплата "белая".
Справка
Выборы президента РФ намечены на 18 марта 2018 года. Согласно Конституции, на должность может претендовать любой гражданин России в возрасте от 35 лет, проживший в стране на протяжении 10 лет.
Факт
Superjob является одним из крупнейших хедхантинговых порталов России и стран бывшего СССР. Сайт работает с 2000 года.
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