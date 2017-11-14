Собчак готова вместе с ПАРНАС создавать демкоалицию на президентских выборах

Телеведущая Ксения Собчак, которая намерена участвовать в президентских выборах 2018 года, поддержала заявление "Партии народной свободы" (ПАРНАС) о необходимости создания демократической коалиции. Об этом она написала на своем предвыборном сайте.
"На этой неделе появились разговоры о необходимости объединения всех демократических кандидатов перед выборами 2018 года. Я полностью поддерживаю этот призыв", — высказалась Собчак.
"Я призываю всех демократов: Алексея Навального и Партию Прогресса, Григория Явлинского и партию "Яблоко", Михаила Касьянова и Партию народной свободы, Андрея Нечаева и партию "Гражданская инициатива", Бориса Титова и Партию Роста, Михаила Ходорковского и "Открытую Россию" и всех, кто считает себя приверженцем демократических идей, свобод и прав человека, — объединиться ради одной общей победы", — добавила Собчак.
В качестве подтверждения эффективности этого метода она привела в пример муниципальные выборы в Москве. "Поверив друг в друга и доверяя друг другу, мы способны победить противника, победа которого, казалось бы, предопределена", — сказала телеведущая.
В опубликованном ранее заявлении ПАРНАС, участникам возможной коалиции было предложено совместными усилиями собрать подписи для выдвижения зарегистрированных кандидатов и затем коллективно поддержать единого кандидата, пишет znak.com.
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