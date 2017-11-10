Телеведущий Соловьев раскритиковал светскую львицу Собчак

Заявление Ксении Собчак о том, что она поддерживает санкции США против России, "просто смешно". Так считает телеведущий Владимир Соловьев. По его словам, Собчак думает, что хорошо разбирается в международных отношениях, если она училась в МГИМО, заявил телеведущий Федеральному агентству новостей.
"Я считаю, ей сразу надо претендовать на роль либо руководителя ООН, либо, так как она вдруг стала судить о юридическом аспекте международных дел, на роль судьи в международном трибунале", — заявил Соловьев.
При этом он отметил, что фамилии светской львицы в списке кандидатов на должность руководителя этих международных структур нет. Поэтому Собчак может делать какие угодно заявления, всерьез их даже не стоит пытаться обсуждать.
Ранее заявившая о президентских амбициях Ксения Собчак подтвердила в интервью телеканалу CNN свою позицию по Крыму, высказанную ранее, о том, что полуостров принадлежит Украине "в соответствии с международным законодательством". Она также сообщила, что поддерживает антироссийские санкции со стороны США, но считает, что граждане не должны от этого страдать.
Слова Ксении Собчак об украинском Крыме полностью противоречат мнению ее отца. "Дочь не в отца. Собчак против Собчак", — написал на своей странице в Instagram журналист Владимир Соловьев, опубликовав выдержку из ответа отца Ксении, Анатолия Собчака, о судьбе Крыма и отношениях Украины и России.
Покойный глава Санкт-Петербурга в видеозаписи объясняет, что Севастопольская военная база никогда не принадлежала Киеву и никак не может перейти под его контроль, потому что такие вопросы не могут решаться по чьей-то сторонней воле.
"Насколько мне известно, Севастополь никогда не был военно-морской базой украинского ВМФ, это всегда была база российского флота. Эта ситуация, которая не может измениться под влиянием каких-то сиюминутных обстоятельств", — говорит Анатолий Собчак. И добавляет, что называет нелепостью мнение, что Крым — территория Украины.
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