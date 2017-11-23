Собчак заявила, что Жириновский не способен вести дебаты

"Любое дело, возбужденное прокуратурой против нас с Явлинским, почту за честь. Парламентарий, не способный к дебатам, разговору по существу, который в своих аргументах прибегает к помощи силовиков, вскрывает всю гнилостность, порочность сложившейся системы в России", — сказала Собчак.

Ранее Жириновский заявил в эфире Первого канала, что его юристы "направили заявление в Следственный комитет возбудить уголовное дело против Собчак и Явлинского за то, что они не признают Крым российским", пишет bfm.ru.

Ранее Собчак заявила, что готова вместе с ПАРНАС создавать демкоалицию на президентских выборах.