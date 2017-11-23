Собчак заявила, что Жириновский не способен вести дебаты

Телеведущая Ксения Собчак, заявившая о намерении баллотироваться на выборах президента РФ, в ответ на требование лидера ЛДПР Владимира Жириновского возбудить против нее уголовное дело обвинила его в неспособности к дебатам, пишет РИА Новости.
"Любое дело, возбужденное прокуратурой против нас с Явлинским, почту за честь. Парламентарий, не способный к дебатам, разговору по существу, который в своих аргументах прибегает к помощи силовиков, вскрывает всю гнилостность, порочность сложившейся системы в России", — сказала Собчак.
Ранее Жириновский заявил в эфире Первого канала, что его юристы "направили заявление в Следственный комитет возбудить уголовное дело против Собчак и Явлинского за то, что они не признают Крым российским", пишет bfm.ru.
Ранее Собчак заявила, что готова вместе с ПАРНАС создавать демкоалицию на президентских выборах.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.