Стало известно, сколько жителей Алтая заявили о поддержке Ксении Собчак

На сайте Sobchakprotivvseh.ru публикуются данные о том, сколько людей в регионах России и даже в других странах поддерживает выдвижение Ксении Собчак на президентские выборы.
Пока на карте сайта от Алтайского края о поддержке Собчак заявили 162 человека. В Республике Алтай таких нашлось всего 9. В Кузбассе — 169, а вот в Новосибирской области — аж 482.
Кстати, у теледивы есть поддержка и в Монголии — там среди таковых значится 1 человек.
Больше всего поддерживающих Ксению Собчак проживает в Москве (более 6,6 тысяч) и Петербурге (более 3,5 тысяч).
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.