Стало известно, сколько жителей Алтая заявили о поддержке Ксении Собчак

Пока на карте сайта от Алтайского края о поддержке Собчак заявили 162 человека. В Республике Алтай таких нашлось всего 9. В Кузбассе — 169, а вот в Новосибирской области — аж 482.

Кстати, у теледивы есть поддержка и в Монголии — там среди таковых значится 1 человек.

Больше всего поддерживающих Ксению Собчак проживает в Москве (более 6,6 тысяч) и Петербурге (более 3,5 тысяч).