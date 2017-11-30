"Самодеятельный спектакль": Карлин жестко оценил итоги выборов в Бийске

Губернатор Алтайского края Александр Карлин дал жесткую оценку итогам выборов в Бийске и Рубцовске на региональной конференции "Единой России" (ЕР) 29 ноября. Особенно "досталось" наукограду.
Глава региона подчеркнул, что в целом по краю партия власти показала очень достойный результат, в том числе и в Барнауле. И позиции ЕР на местах остались очень крепкими. "Но не без проблем прошли выборы", — сказал он.
Александр Карлин,
губернатор Алтайского края:
Я считаю, что большинство ЕР в Бийске и Рубцовске является только формальным. На фоне общекраевых результатов кампании в этих городах мы должны оценить как неудовлетворительные.
Губернатор признал: сведения о неблагополучии в партийных структурах этих городов поступали задолго до эпопеи 10 сентября. Но принципиального анализа и разбора проведено не было.
Александр Карлин,
губернатор Алтайского края:
Мы оказались заложниками ситуации внешнего благодушия и взаимокомплиментарных сентенций по отношению друг к другу. Особенно в Бийске. Отчеты главы администрации на сессии выглядели, так скажем, как не совсем хорошо поставленный самодеятельный спектакль. Речь в них шла о том, хорошо администрация работала или очень хорошо. А мы прекрасно знаем, что администрация работала не просто не хорошо, но и до "удовлетворительно" не дотягивала.
Глава региона перечислил программы, реализация которых явно "хромала" в наукограде: по газификации, по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья, по развитию внутреннего и въездного туризма и другие.
Александр Карлин,
губернатор Алтайского края:
Но своевременных выводов сделано не было. И мы получили некрасивую ситуацию. Партийная организация потеряла позиции, а лидер городского отделения понесла унизительное поражение от несистемного конкурента (Лидия Громогласова уступила на округе одиозному Евгению Корчагину, который баллотировался от КПРФ - прим. altapress.ru).
При этом общекраевые результаты Карлин признал хорошими.
Александр Карлин,
губернатор Алтайского края:
Я считаю, что сохранение эффективной управляемости региона, а это несомненное условие успешной его деятельности, – результат достойного солидного представительства ЕР в представительных органах власти. Оно является доминирующим в хорошем смысле этого слова. Когда не просто диктуется какая-то точка зрения, а она еще и еще раз проверяется через ответственную дискуссию в местных представительных структурах.
Лидер алтайских единороссов Александр Романенко сообщил, что 76% мест в муниципальных законодательных органах заняли представители ЕР: 712 человек заняли кресла в городских и районных думах и советах, 3891 – в сельских.
100% мест выиграли представители ЕР в Родинском и Суетском районах. В топ-10 вошли также Краснощековский, Благовещенский, Петропавловский, Курьинский, Кытмановский, Целинный, Ключевский районы и Яровое.
Впрочем, в некоторых районах настоящий бой единороссам дали в первую очередь самовыдвиженцы, причем некоторые из них при этом являются членами партии власти. Так было в Алтайском, Троицком, Усть-Калманском и других районах.
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