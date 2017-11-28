На выборы главы Барнаула допустили четырех кандидатов

Комиссии конкурса по отбору кандидатов на должность главы Барнаула одобрила четырех претендентов 28 ноября на заседании, сообщает официальный портал города.
Altapress.ru писал, что заявления об участии в конкурсе подали как действующий мэр Сергей Дугин, так и два депутата — единоросс Юрий Ряполов (он зампредкомитета по финансам гордумы и два года назад тоже выставлял свою кандидатуру параллельно Дугину, но снял ее перед голосованием) и представитель ЛДПР Кристина Юстус. Еще один выдвиженец — Павел Чеснов. В начале 2000-х он недолго руководил работой исполкома регионального отделения "Единой России", но теперь представляет "Партию Роста" (на федеральном уровне ею руководит Борис Титов).
На собеседовании четыре кандидата рассказали о своих программах и ответили на вопросы представителей конкурсной комиссии. Комиссия рекомендовала Барнаульской городской Думе всех кандидатов.
Тайное голосование депутаты проведут на заседании Барнаульской городской Думы 1 декабря. Избранным главой города считается кандидат, за которого подали большее число голосов от установленной численности депутатов.
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