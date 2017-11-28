На выборы главы Барнаула допустили четырех кандидатов

Всех кандидатов на пост главы Барнаула допустили до финального этапа конкурса. Фото: barnaul.org. Всех кандидатов на пост главы Барнаула допустили до финального этапа конкурса. Фото: barnaul.org. Всех кандидатов на пост главы Барнаула допустили до финального этапа конкурса. Фото: barnaul.org. Всех кандидатов на пост главы Барнаула допустили до финального этапа конкурса. Фото: barnaul.org. Всех кандидатов на пост главы Барнаула допустили до финального этапа конкурса. Фото: barnaul.org. Всех кандидатов на пост главы Барнаула допустили до финального этапа конкурса. Фото: barnaul.org. Всех кандидатов на пост главы Барнаула допустили до финального этапа конкурса. Фото: barnaul.org. Всех кандидатов на пост главы Барнаула допустили до финального этапа конкурса. Фото: barnaul.org.

Altapress.ru писал, что заявления об участии в конкурсе подали как действующий мэр Сергей Дугин, так и два депутата — единоросс Юрий Ряполов (он зампредкомитета по финансам гордумы и два года назад тоже выставлял свою кандидатуру параллельно Дугину, но снял ее перед голосованием) и представитель ЛДПР Кристина Юстус. Еще один выдвиженец — Павел Чеснов. В начале 2000-х он недолго руководил работой исполкома регионального отделения "Единой России", но теперь представляет "Партию Роста" (на федеральном уровне ею руководит Борис Титов).

На собеседовании четыре кандидата рассказали о своих программах и ответили на вопросы представителей конкурсной комиссии. Комиссия рекомендовала Барнаульской городской Думе всех кандидатов.

Тайное голосование депутаты проведут на заседании Барнаульской городской Думы 1 декабря. Избранным главой города считается кандидат, за которого подали большее число голосов от установленной численности депутатов.