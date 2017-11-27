Гость, я вас знаю: к президентским выборам в соцсетях вводят тотальный контроль

В период президентских выборов в России за активностью социальных сетей будут внимательно следить, сообщил руководитель Роскомнадзора Александр Жаров, пишет RT.
Специалисты до 18 марта будут следить за соблюдением пользователями соцсетей норм российского законодательства. При этом Жаров уточнил, что отслеживание рекламного контента в задачах ведомства не значится.
Также глава Роскомнадзора добавил, что сегодня в интернете не существует анонимности. "Чтобы идентифицировать конкретного человека, существует много прямых и косвенных идентификаторов: голос, лицо, поведение в сети, регулярно посещаемые сайты, геолокация и прочее. Поэтому нужно понимать, что никто же не анонимен в сети", — подчеркнул Жаров.
Ранее сообщалось о том, что в предвыборный период в Москве на днях распределят политтехнологов по проблемным регионам. Для этого со специалистами лично встретится первый заместитель главы администрации президент Сергей Кириенко, пишет ura.ru.
Выборы президента РФ состоятся в марте 2018 года.
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