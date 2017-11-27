Гость, я вас знаю: к президентским выборам в соцсетях вводят тотальный контроль

Специалисты до 18 марта будут следить за соблюдением пользователями соцсетей норм российского законодательства. При этом Жаров уточнил, что отслеживание рекламного контента в задачах ведомства не значится.

Также глава Роскомнадзора добавил, что сегодня в интернете не существует анонимности. "Чтобы идентифицировать конкретного человека, существует много прямых и косвенных идентификаторов: голос, лицо, поведение в сети, регулярно посещаемые сайты, геолокация и прочее. Поэтому нужно понимать, что никто же не анонимен в сети", — подчеркнул Жаров.

Ранее сообщалось о том, что в предвыборный период в Москве на днях распределят политтехнологов по проблемным регионам. Для этого со специалистами лично встретится первый заместитель главы администрации президент Сергей Кириенко, пишет ura.ru.

Выборы президента РФ состоятся в марте 2018 года.