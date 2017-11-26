Бизнес-омбудсмен Борис Титов объявил об участии в президентских выборах

Решение о выдвижении приняли на федеральном политсовете партии в Абрау-Дюрсо — здесь расположен завод шампанских вин, принадлежащий Титову.

По словам Титова, партия рассматривала несколько вариантов: от поддержки действующего президента Владимира Путина до выдвижения одного из участников праймериз.

Сам Титов рассказал, что считает своей основной задачей продвижение экономической программы, подготовленной "Столыпинским клубом" и представленной президенту Владимиру Путину в мае. "Мы идем на президентские выборы с простым и ясным посланием, адресованным обществу, бизнесу и лидеру страны: нам нужна сильная, конкурентоспособная несырьевая экономика",— заявил омбудсмен.

Ранее источники в Кремле сообщили "Ведомостям", что соперником Путина на выборах может стать представитель бизнеса.

Официально о планах выдвижения на пост президента уже заявили лидер КПРФ Геннадий Зюганов, сооснователь партии "Яблоко" Григорий Явлинский, оппозиционный политик Алексей Навальный, журналистки Ксения Собчак и Екатерина Гордон, бизнесмен Сергей Полонский, лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Справка

Борис Титов возглавляет интеллектуальный центр российского бизнеса — общественную организацию "Деловая Россия", объединяющую более 2000 лидеров бизнеса российских компаний. Создал в 1991 году собственную компанию по торговле, а затем и инвестициям в логистику и производство продукции нефте- и газохимии Solvalub LTD, которая переросла в инвестиционно-промышленную SVL — group of companies. Член Общественной палаты РФ, сопредседатель партии "Правое дело".